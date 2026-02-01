Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

日狠母持刀杀子女 8岁仔浴血跑出求救 4岁女昏迷命危

即时国际
更新时间：18:44 2026-02-01 HKT
发布时间：18:41 2026-02-01 HKT

日本东京武藏野市今天发生一宗家庭暴力案件，一名母亲在住家持刀刺伤2名年幼子女，其中约4岁的女童伤势严重，目前仍处昏迷状态，另一名8岁男童浑身是血向邻居求救，邻居连忙报案。警方已在现场附近依杀人未遂嫌疑，逮捕一名40多岁妇人，正在调查详细状况。

综合《日本新闻网》（NNN）及日本放送协会（NHK）报道，日本警方证实，1日下午约3时，接获一名居住在东京武藏野市女子报警，称一名住在附近、满身是血的8岁男童逃到她家，声称被母亲刺伤。警方获报前往现场后，在男童家发现一名年约4岁的女童，身上多处刀伤，已陷入昏迷，情况危急，紧急送往医院抢救，屋内另有一名应是母亲的女子，颈部也有受伤情形。

日警指出，成功逃出屋外的约8岁男童与这名女子，目前均无生命危险。警方根据现场状况研判，该名女子涉嫌刺伤2名幼童、企图将他们杀害，已依杀人未遂罪嫌将其逮捕，并进一步厘清行凶动机与事发经过。

报道指，该案发地点位于JR武藏境站以北约1.5公里的住宅区，周边环境单纯，事件发生后引发当地居民十分震惊。难以置信，警方正持续调查相关细节。
 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
02:31
撞车碰瓷党｜邓炳强：审视个案已增至逾70宗 有超过20宗索偿涉及单一人士 负责律师楼、医生高度重复
社会
8小时前
慈云山红Van为「预约客」喝令长者让座 乘客围攻拒开车 女司机反呛：我需要情绪！｜Juicy叮
00:41
慈云山红Van为「预约客」喝令长者让座 乘客围攻拒开车 女司机反呛：我需要情绪！｜Juicy叮
时事热话
8小时前
WeChat收$1200陌生人转帐 港男凌晨横财惹骗局疑云 过来人揭自保策略｜Juicy叮
WeChat收$1200陌生人转帐 港男凌晨横财惹骗局疑云 过来人揭自保策略｜Juicy叮
时事热话
5小时前
黄埔天地「幸福缘定桃花园」 新春多元活动吸人流
活动资讯
2026-01-28 18:44 HKT
金银暴泻后到加密币崩盘 24小时蒸发千亿美元 比特币陷「身份危机」
金银暴泻后到加密币崩盘 24小时蒸发千亿美元 比特币陷「身份危机」
区块链
6小时前
周海媚23年离世「两子」近况全公开 曾满面愁容不舍「妈妈」 转变惊人一细节令人欣慰
周海媚23年离世「两子」近况全公开 曾满面愁容不舍「妈妈」 转变惊人一细节令人欣慰
影视圈
5小时前
连锁酒家再推「$5鸡」优惠！晚市激抵小菜 烧鹅王$38起/烧乳鸽$20.8
连锁酒家再推「$5鸡」优惠！晚市激抵小菜 烧鹅王$38起/烧乳鸽$20.8
饮食
5小时前
长者平价北上路线爆红！$2旺角直达深圳皇岗口岸 神速不用1小时
长者乐悠咭平价北上路线！$2旺角直达深圳皇岗口岸 神速不用1小时
生活百科
2026-01-30 14:26 HKT
环岛中港通优惠！往返莲塘口岸低至$25起 荃湾/黄大仙/将军澳/观塘最密15分钟一班
环岛中港通优惠！往返莲塘口岸低至$25起 荃湾/黄大仙/将军澳/观塘最密15分钟一班
旅游
2026-01-31 14:35 HKT
网红深圳创业失败未死心？再度北上转行卖鸡蛋仔 日赚呢个数...... 感慨「天无绝人之路」
网红深圳创业失败未死心？再度北上转行卖鸡蛋仔 日赚呢个数...... 感慨「天无绝人之路」
生活百科
9小时前