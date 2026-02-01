日狠母持刀杀子女 8岁仔浴血跑出求救 4岁女昏迷命危

日本东京武藏野市今天发生一宗家庭暴力案件，一名母亲在住家持刀刺伤2名年幼子女，其中约4岁的女童伤势严重，目前仍处昏迷状态，另一名8岁男童浑身是血向邻居求救，邻居连忙报案。警方已在现场附近依杀人未遂嫌疑，逮捕一名40多岁妇人，正在调查详细状况。

综合《日本新闻网》（NNN）及日本放送协会（NHK）报道，日本警方证实，1日下午约3时，接获一名居住在东京武藏野市女子报警，称一名住在附近、满身是血的8岁男童逃到她家，声称被母亲刺伤。警方获报前往现场后，在男童家发现一名年约4岁的女童，身上多处刀伤，已陷入昏迷，情况危急，紧急送往医院抢救，屋内另有一名应是母亲的女子，颈部也有受伤情形。

日警指出，成功逃出屋外的约8岁男童与这名女子，目前均无生命危险。警方根据现场状况研判，该名女子涉嫌刺伤2名幼童、企图将他们杀害，已依杀人未遂罪嫌将其逮捕，并进一步厘清行凶动机与事发经过。

报道指，该案发地点位于JR武藏境站以北约1.5公里的住宅区，周边环境单纯，事件发生后引发当地居民十分震惊。难以置信，警方正持续调查相关细节。

