柬埔寨特大跨国贩毒案 5大陆2台湾男子被判终身监禁
更新时间：16:48 2026-02-01 HKT
发布时间：16:44 2026-02-01 HKT
发布时间：16:44 2026-02-01 HKT
柬埔寨西哈努克省初级法院，1月29日就一宗跨国毒品贩运及洗钱案件，作出判决，5名中国大陆、2名台湾男子，以及1名印尼男子共8人被判处终身监禁。该案涉及通过海路进行的大规模毒品走私活动，执法部门在行动中共查获毒品约1.5吨。
1.5吨毒品原运往台湾
据《柬中时报》该8人被控于2023年1月至2024年1月22日期间在柬埔寨从事毒品贩运，并通过多种方式进行洗钱活动。
西哈努克省初级法院法官宣判，8名被告一律判处终身监禁，并各处罚金4亿柬币（将78万港币）。
报道引述柬埔寨肃毒局报告，案件发生于2024年1月22日。当日凌晨3时15分，该贩毒集团一艘自老挝出发的船只驶入西哈努克省海域时，被警方拦截查获。在控制船只后，警方随即对西哈努克市内两处住宅小区展开突击搜查。执法行动中，共缴获毒品约1.5吨，主要为K他命和冰毒。调查显示，该批毒品原计划经海路走私至台湾。警方初步拘捕5名嫌犯，随后再追捕落网3人。
最Hit
黄埔天地「幸福缘定桃花园」 新春多元活动吸人流
2026-01-28 18:44 HKT
长者乐悠咭平价北上路线！$2旺角直达深圳皇岗口岸 神速不用1小时
2026-01-30 14:26 HKT
环岛中港通优惠！往返莲塘口岸低至$25起 荃湾/黄大仙/将军澳/观塘最密15分钟一班
2026-01-31 14:35 HKT