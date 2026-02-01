柬埔寨特大跨国贩毒案 5大陆2台湾男子被判终身监禁

柬埔寨西哈努克省初级法院，1月29日就一宗跨国毒品贩运及洗钱案件，作出判决，5名中国大陆、2名台湾男子，以及1名印尼男子共8人被判处终身监禁。该案涉及通过海路进行的大规模毒品走私活动，执法部门在行动中共查获毒品约1.5吨。

1.5吨毒品原运往台湾

据《柬中时报》该8人被控于2023年1月至2024年1月22日期间在柬埔寨从事毒品贩运，并通过多种方式进行洗钱活动。

柬埔寨2024年初拦截1.5吨毒品，并抓捕多名来自中国、台湾等地的疑犯。 柬埔寨反毒部门

西哈努克省初级法院法官宣判，8名被告一律判处终身监禁，并各处罚金4亿柬币（将78万港币）。

报道引述柬埔寨肃毒局报告，案件发生于2024年1月22日。当日凌晨3时15分，该贩毒集团一艘自老挝出发的船只驶入西哈努克省海域时，被警方拦截查获。在控制船只后，警方随即对西哈努克市内两处住宅小区展开突击搜查。执法行动中，共缴获毒品约1.5吨，主要为K他命和冰毒。调查显示，该批毒品原计划经海路走私至台湾。警方初步拘捕5名嫌犯，随后再追捕落网3人。

