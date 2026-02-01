美国总统特使威特科夫表示，他周六（31日）在佛罗里达州与俄罗斯总统特别代表德米特里耶夫举行会谈，讨论推动俄乌冲突和平解决相关事宜，形容会谈「富有成效且具建设性」。

俄方表达实现和平的意愿

威特科夫亦在社交媒体发文指，会谈内容令人鼓舞，俄方表达了致力于实现和平的意愿，并感谢美方在促和方面所作努力。他透露，美国财政部长贝森特、美国总统特朗普的女婿库什纳，以及美国总务管理局联邦采购服务专员格林鲍姆亦有参与当天的会谈。

据俄罗斯塔斯社报道，会谈在佛州迈阿密市举行。德米特里耶夫是俄罗斯负责对外投资和经济合作事务的总统特别代表，同时兼任俄罗斯直接投资基金总裁。他在会后于社交媒体发文表示，俄美双方围绕和平解决乌克兰危机等议题进行了建设性讨论，并称在经济工作组框架下的交流同样取得积极成果。

美俄代表佛州会谈推动俄乌冲突和平解决 双方称会谈具建设性。路透社资料图片

报道指出，德米特里耶夫此前已多次与威特科夫等美方代表就结束俄乌冲突的外交进程进行接触。去年12月28日，俄罗斯总统普京与美国总统特朗普通电话，双方同意成立安全工作组和经济工作组，在相关框架下继续推动乌克兰危机的和平解决。

此外，由俄罗斯、美国和乌克兰三方代表组成的安全问题工作组已于1月23日至24日在阿联酋首都阿布扎比举行首次三方会谈。根据各方公布的消息，新一轮三方会谈计划于2月1日在阿布扎比举行。