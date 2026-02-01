Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局势 | 伊总统：「战争不符伊美利益」最高领袖顾问指谈判架构正在逐步形成

即时国际
更新时间：03:17 2026-02-01 HKT
发布时间：03:17 2026-02-01 HKT

伊朗总统佩泽希齐扬周六晚间表示，对伊朗而言，透过外交途径解决分歧始终优先于战争。 他说：「战争既不符合伊朗的利益，也不符合美国和整个地区的利益。」

伊朗最高国家安全委员会秘书、最高领袖顾问拉里贾尼则在社交平台X上以波斯语发文，称「与人为制造的媒体战氛围相反，谈判架构正在逐步形成」。新华社指，国际媒体普遍将拉里贾尼的发文解读为，伊朗朝著与美国开始谈判的方向取得进展。

美媒引述消息人士称，总统特朗普可能授权美军最快于本周末对伊朗发动军事行动。路透社
美国独立新闻网站Drop Site News早前引述多名消息人士报道，美国军方高层官员已向美国在中东的一个重要盟友通报，指总统特朗普可能授权美军最快于本周末对伊朗发动军事行动。报道称，若美方决定采取行动，攻击或于周日（2月1日）展开，目标包括伊朗周边的核设施、弹道导弹基地及其他军事设施，并可能针对伊朗领导层发动所谓「斩首式」打击，最终目标是削弱伊朗革命卫队（IRGC）的领导及能力，推动政权更迭。

相关新闻：伊朗局势 | 传美军已通知中东盟友 特朗普最快周日攻击伊朗 拟斩首领导层

美国总统特朗普则于周五（30日）表示，伊朗希望与美国达成协议，他已向伊朗方面传达达成协议的最后期限。特朗普当天在白宫签署行政命令时回应媒体提问，证实已就期限问题与伊朗方面沟通，但未有透露具体时间表，仅称「只有他们自己知道」。

