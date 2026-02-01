施纪贤东京会晤高市早苗 邀请访问英国 称英日关系数十年最牢固

英国首相施纪贤（Keir Starmer）结束为期四天的中国访问后，转抵日本，与日本首相高市早苗在东京首相官邸会晤。施纪贤形容英日关系是「数十年来最为牢固」，并称双方在价值观、贸易及安全领域有共同利益，将进一步加强合作。

两国领袖会面约20分钟，讨论加强贸易与安全关系，包括提升防务合作及深化印太伙伴关系。施纪贤会后正式邀请高市访问英国，但高市能否成行仍取决于2月8日的日本众议院临时选举结果，其所属自民党正寻求重新执政。此次会晤亦正值区内局势紧张，高市先前有关日本或可能卷入台海冲突的言论，引发北京不满。

施纪贤表示，双方一致认为须以「强硬与清晰立场」回应全球不稳定因素，并感谢高市在支持乌克兰问题上展现「坚定的领导力」。他指出，英日两国在自由及可预测贸易方面有明确共同利益，并计划在关键矿产等重要供应链领域加强合作。

高市则表示，希望在21世纪复杂多变的国际局势下，开创日英关系的新时代，并透露已获邀稍后访问施纪贤位于契克斯的官邸。双方预计在防务合作方面深入交流，包括与意大利共同推进的三边战机研发计划，以及联合军事演习等议题。

日本是全球第四大经济体，也是英国在欧洲以外的主要投资来源国之一。分析指出，施纪贤此行意在平衡对华政策，改善与北京关系的同时，安抚日本及其他盟友，凸显英国对区域安全风险的关注。日本学者认为，施纪贤在选举前夕访日，对高市选情有正面助益，高市先前就台湾问题的强硬表态虽引发中方反弹，但有助巩固其国内支持度。

施纪贤与日本首相高市早苗在东京首相官邸会晤。路透社

此次东京行也标志施纪贤东亚外交行程结束。英国政府表示，他此行促成中国下调威士忌关税、向英国公民提供免签待遇，并达成总值约22亿英镑的出口协议，中方亦同意解除对英国国会议员的制裁。

