委内瑞拉｜临时总统宣布大规模特赦政治犯 关闭镇压象征「螺旋大厦」

委内瑞拉临时总统罗德里格斯（Delcy Rodriguez）宣布，将在全国推动大规模特赦。这是美军突击逮捕时任总统马杜罗（Nicolas Maduro）数周后，罗德里格斯提出的最新重大改革。



罗德里格斯在委内瑞拉最高法院发表演说，提出一项全面特赦法案，「涵盖1999年至今所有政治暴力事件」。她同时宣布计划关闭位于首都卡拉卡斯、恶名昭彰的「螺旋大厦」（El Helicoide）监狱。

总部位于委内瑞拉的囚犯权利组织Foro Penal估计，委内瑞拉各地拘留设施中共有711人因政治活动而被关押，其中183人已被判刑。

「螺旋大厦」外表呈三角形金字塔状，原本设计为购物中心，但从未完工。2010年起，随着局势不稳加剧，马杜罗政府将办公室、储藏室甚至厕所改建为临时拘留区，以容纳不断增加的囚犯， 犯人遭情报单位严刑拷打。

罗德里格斯说，「螺旋大厦」未来将转型为服务警察家庭和邻近社区的「体育、文化及商业中心」。

