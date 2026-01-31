Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

委内瑞拉｜临时总统宣布大规模特赦政治犯 关闭镇压象征「螺旋大厦」

即时国际
更新时间：21:04 2026-01-31 HKT
发布时间：21:04 2026-01-31 HKT

委内瑞拉临时总统罗德里格斯（Delcy Rodriguez）宣布，将在全国推动大规模特赦。这是美军突击逮捕时任总统马杜罗（Nicolas Maduro）数周后，罗德里格斯提出的最新重大改革。

罗德里格斯在委内瑞拉最高法院发表演说，提出一项全面特赦法案，「涵盖1999年至今所有政治暴力事件」。她同时宣布计划关闭位于首都卡拉卡斯、恶名昭彰的「螺旋大厦」（El Helicoide）监狱。

相关新闻：委内瑞拉临时总统批美指指点点 称「够了，外国势力」

总部位于委内瑞拉的囚犯权利组织Foro Penal估计，委内瑞拉各地拘留设施中共有711人因政治活动而被关押，其中183人已被判刑。

「螺旋大厦」外表呈三角形金字塔状，原本设计为购物中心，但从未完工。2010年起，随着局势不稳加剧，马杜罗政府将办公室、储藏室甚至厕所改建为临时拘留区，以容纳不断增加的囚犯，犯人遭情报单位严刑拷打。

罗德里格斯说，「螺旋大厦」未来将转型为服务警察家庭和邻近社区的「体育、文化及商业中心」。

相关新闻：生擒马杜罗｜英媒：委国代总统兄妹早与特朗普政府「搭线」

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
长者平价北上路线爆红！$2旺角直达深圳皇岗口岸 神速不用1小时
长者乐悠咭平价北上路线！$2旺角直达深圳皇岗口岸 神速不用1小时
生活百科
2026-01-30 14:26 HKT
失婚艳星极度诱惑 生日片风骚拨发疑迎第二春 短裙弯腰失守露底泄春光
失婚艳星极度诱惑 生日片风骚拨发疑迎第二春 短裙弯腰失守露底泄春光
影视圈
3小时前
上环日圆劫案｜劫匪掌握运钱路线 报案日男前言不对后语 遭警揭为内应
02:11
上环日圆劫案｜劫匪掌握运钱路线 报案日男前言不对后语 遭警揭为内应
突发
4小时前
黄埔天地「幸福缘定桃花园」 新春多元活动吸人流
活动资讯
2026-01-28 18:44 HKT
黄大仙连锁酒家激抵优惠！早午茶点心$6.8起 下午茶送甜品 晚市免茶芥加一
黄大仙连锁酒楼激抵优惠！早午茶点心$6.8起 下午茶送甜品 晚市免茶芥加一
饮食
7小时前
黄金白银史诗式暴泻 单日洗仓大跌36% 三大因素致跌势加剧 「续为过山车行情做准备」
黄金白银史诗式暴泻 单日洗仓大跌36% 三大因素致跌势加剧 「续为过山车行情做准备」
投资理财
10小时前
电视界「最苦命肥仔」翻身做老板  内地连开3面店新造型脱胎换骨  曾失婚户口得40蚊欲轻生
电视界「最苦命肥仔」翻身做老板  内地连开3面店新造型脱胎换骨  曾失婚户口得40蚊欲轻生
影视圈
12小时前
昔日「EYT三小花」惊变「老太」？脸色蜡黄外貌难以识别 网民反应两极：怎么混上血了
昔日「EYT三小花」惊变「老太」？脸色蜡黄外貌难以识别 网民反应两极：怎么混上血了
影视圈
11小时前
油缸车与巴士相撞。网上图片
秀茂坪九巴与油缸车相撞 3人受伤　巴士下层损毁严重
突发
7小时前
巴拿马裁定长和合约违宪 运河暂由马士基集团接手
01:37
巴拿马裁定长和合约违宪 运河暂由马士基集团接手
即时国际
6小时前