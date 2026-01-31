Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

日本去年旅客数创新高　12月中国客较2024年同期大减47%

即时国际
更新时间：16:37 2026-01-31 HKT
发布时间：16:37 2026-01-31 HKT

日本出入国在留管理厅（简称入管厅，类似出入境管理局）初步估计，2025年全年约4243万人次进入日本，创下新高。入管厅分析，这跟日圆贬值与国际线航班增加有关。

共同社报道，这个数字比自统计以来最高的2024年多出约565万人次，同时写下1950年开始统计以来新高。

入管厅昨天发布这项数据，若扣除持有中长期居留签证者入境的人，2025年新入境日本的外国人达3918万人。

从国家或区域区别新入境的人数，韩国最多，达923万人，中国约722万人居次，台湾约639万人排第三，这些数据包含持有短期居留、留学、技能实习签证的人。

其中，2025年中国旅客新入境日本的人数，较2024年增加3成多，2025年1月到11月较2024年同期多，不过2025年12月则比2024年同期大减47%。

共同社推测，这跟日本首相高市早苗去年在国会有关「台湾有事」的答辩激怒北京当局，并使中日关系恶化有关。

