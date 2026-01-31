美参议院通过拨款协议 政府仍无法避免短暂停摆

美国东部时间1月31日凌晨零时起，美国联邦政府多个部门要暂时停摆。尽管参议院在资金耗尽几小时前通过多个部门剩余财年的拨款法案，但由于众议院审议通过法案仍需时间，这些部门仍出现短暂的资金中断，陷入「技术性停摆」。

周五晚，参议院以71票赞成、29票反对通过拨款法案，随后该法案将送交众议院审议。但联邦政府多个部门的运转资金30日耗尽，而众议院正在休会，预计要到2月2日才复会，无法在资金耗尽前批准该拨款法案，因此政府局部停摆不可避免。这将是去年美国联邦政府经历创纪录停摆以来，再次陷入局部停摆，但这次关门只会维持短暂时间。

众议院若下周通过拨款 资金料日内恢复

如果众议院如预期在下周初通过该方案，资金将在数天内恢复。然而，若停摆持续超过几天，数万名联邦员工将面临无薪假或无薪工作的风险，直到资金恢复。

参议院通过的5项拨款预算将为联邦政府大部分部门提供资金，直至9月30日本财政年度结束，但不包括给国土安全部的资金。国土安全部资金被拆分出来并将按现有水平延长两周，以便两党和白宫继续就改进该部门运作进行谈判。

按惯例，美国国会每年需通过12项拨款预算。此前国会已经通过6项拨款预算。

历来最长停摆达43天

在本月2名美国公民在明尼苏达州被联邦执法人员在执法行动中开枪打死后，共和党与民主党在移民执法问题上分歧加剧。参议院29日在程序性投票中未能推进已获众议院通过的政府拨款法案。随后，两党以及白宫就避免政府停摆进行紧张谈判。

近年来，随著共和、民主两党的政治对立加剧，美国联邦政府多次陷入停摆危机。2025年11月12日，美国历史上时间最长的一次联邦政府停摆在持续43天后终于结束。