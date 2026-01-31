日茨城县山林惊现中国女尸 颈部皮肤剥落肋骨骨折 疑遭勒毙

日本茨城县筑波市山区惊传命案，当地警方本周二（27日）在一处山林发现一具中国籍女尸，死者失踪已一个多月，被发现时颈部等皮肤出现剥落，除了肋骨骨折外，还有疑似窒息的迹象，怀疑遭到勒毙，目前正全力展开搜查。中国驻日本大使馆表示，已要求日本警方尽快查明死因，将为死者亲属提供必要领事保护与协助。

共同社引述警方消息说，死者现年54岁，居住在茨城县土浦市，从事个体经营。死者虽然衣著完整，但脚上却没有穿鞋，怀疑遭人弃尸。司法解剖结果显示，死者死亡时间约为数周前，死因尚未确定。警方说，遗体被发现时右侧肋骨骨折，颈部皮肤存在损伤痕迹。警方认为存在他杀可能，正在展开调查。

茨城县筑波市山区惊传命案。维基网站

中国驻日本大使馆表示，已要求日本警方尽快查明死者的死因。美联社

分居丈夫报案 指死者失联

警方透露，去年12月22日，死者分居丈夫报案，声称一直无法与分居妻子联络，甚至亲自到她居住的公寓按电铃都没有反应，担心发生意外，警方随后于12月25日列为失踪案。

警方确认，死者最后一次被看到是去年12月20日，当时她在茨城县内一家零售店购物。

警方透过监视器追查，终于在本月27日于筑波市上菅间的山林内、距离道路约5米处发现死者。当时她倒卧在地面，身上穿著长袖夹克与内衣裤，但脚上并未穿鞋，周边也找不到皮包、钱包等随身财物，而手机则被留在家中。

超市购物后人间蒸发

警方周五（30日）公布司法解剖结果，指出死者的死因虽然尚无法百分之百确定，但颈部等处有疑似窒息的迹象，且身体右侧肋骨骨折、皮肤有脱落情况，死后时间推估已达数周。

由于死者住家大门深锁，室内也没有被翻动或财物失窃的迹象，但遗体被弃置于山林且有明显外伤，茨城县警土浦署与搜查一课认定这是一宗杀人案，已成立搜查本部。

警方研判，死者可能在去年底购物完成后的返家途中或随后不久出事。目前警方正针对死者最后行踪与生前的人际关系进行深入调查，以厘清确切死因与凶手动机。