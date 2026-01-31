司法部爱泼斯坦密件爆震撼弹 邮件指盖茨从俄女染性病 盖茨基金会：完全捏造

美国司法部于周五（30日）公开超过300万页与已故「淫魔富豪」爱泼斯坦（Jeffrey Epstein）案相关的调查文件，内容再度震撼政商界。其中包括一封由爱泼斯坦于2013年撰写的草稿邮件声称，微软创办人比尔盖兹（Bill Gates）曾与多名俄罗斯女子发生关系并染上性病，随后要求爱泼斯坦协助隐瞒当时妻子梅琳达（Melinda Gates）并索取药物。盖兹的发言人随即发表声明，痛斥相关指控「绝对荒谬且完全捏造」，认为是爱泼斯坦设局诽谤及威胁的手段。

马斯克两度商讨登岛计划 问：哪晚派对最疯狂？

据《纽约时报》和英国《电邮报》报道，目前无法确定爱泼斯坦是否曾在2013年7月向微软创办人比尔盖茨发送出过这些邮件。

此外，最新曝光的电子邮件显示，美国科技大亨马斯克与爱泼斯坦在2012至2013年间频繁透过电邮往来，两次具体讨论拜访爱泼斯坦私人岛屿「小圣詹姆斯岛」（Little St James）的行程：

2012 年 11 月： 爱泼斯坦询问直升机登岛人数，马斯克回复「大概只有我和塔露拉（当时妻子）」，并直接追问：「你们岛上的派对哪天晚上最疯狂？」

年 月： 爱泼斯坦询问直升机登岛人数，马斯克回复「大概只有我和塔露拉（当时妻子）」，并直接追问：「你们岛上的派对哪天晚上最疯狂？」 2013年12月： 马斯克主动联络爱泼斯坦，表示假期将在附近海域，询问：「有什么合适时间去拜访吗？」爱泼斯坦则大方回应「随时都可以，永远帮你留位子」。邮件显示这两次行程最终因「行程安排」及爱泼斯坦须待在纽约而未成行。

马斯克曾称爱泼斯坦是「怪咖」且自己「多次拒绝登岛」。

爱泼斯坦的私人岛屿「小圣詹姆斯岛」，被美媒形容为「性爱小岛」，为爱泼斯坦的性罪行发生地点。

除了登岛计划，文件又指，2013年2月，爱泼斯坦的助手曾安排爱泼斯坦前往SpaceX总部与马斯克共进午餐；当SpaceX火箭发射成功时，爱泼斯坦亦第一时间发信祝贺，如资料属实，显示两人在爱泼斯坦2008年教唆未成年少女卖淫定罪后，仍维持友好关系。

马斯克和SpaceX对上述内容，尚未作出回应。