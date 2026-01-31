明州数千人抗议全美响应 要求移民执法人员撤离 CNN前主播被捕

美国明尼苏达州发生2名美国公民遭联邦探员枪杀事件后，数以千计的抗议群众周五（30日）涌入明尼阿波利斯市街头，全美各地学生也集体罢课，要求联邦移民执法人员撤出明州。而美国有线电视新闻网（CNN）前主播、现为独立记者的莱蒙（Don Lemon）因在明尼阿波利斯报道抗议政府大规模打压移民的活动，而遭到逮捕。

本月，美国公民普雷蒂（Alex Pretti）与古德（Renee Good）在明尼阿波利斯市遭联邦移民执法人员枪击身亡，在枪击案发生地点附近，约50名来自当地学校的教师与教职人员走上街头游行。

全美各地大批示威者上街抗议特朗普政府的移民执法政策。美联社

三藩市大批示威者走上街头。美联社

CNN前主播莱蒙被捕，其后获准保释，2月9日上庭。法新社

摇滚巨星Bruce Springsteen也声援抗议活动。美联社

摇滚巨星Bruce Springsteen也声援抗议活动，在明尼阿波利斯市中心一场为古德和普雷蒂举行的募款活动上登台演出。他把写有「逮捕总统」的标语贴在吉他上，在台上演唱他在这2名公民丧命后创作的新歌《明尼阿波利斯街头》（Streets of Minneapolis）。

主办单位网站nationalshutdown.org刊登了「不工作、不上学、不消费、停止资助ICE」的口号，并列出周五在全美46个州以及纽约、洛杉矶、芝加哥和华盛顿等大城市举行抗议的250个地点。

号召「全美不工作、不上学、不消费」

从加州到纽约州，各地的学生与教师都在周五全国抗议日这天罢课。为了抗议美国移民与海关执法局（ICE）加派人力与其执法手段，数千名民众不畏零下低温，聚集在明尼阿波利斯市中心，其中包括带著幼童的家庭、年长夫妻与年轻社运人士。

CNN前主播、现为独立记者的莱蒙日前在洛杉矶遭到联邦执法人员拘留，律师指他在明尼阿波利斯所做的工作受到宪法保护，如同他一直以来的工作。

据《纽约时报》报道，莱蒙被补与他在明尼阿波利斯一所教堂附近的抗议活动有关，他被控违反联邦法律，然而这宗案件上周已遭到一名联邦助理法官驳回。

保护记者委员会：公然攻击新闻界

司法部长邦迪在其X账号上宣布，在她指示下，莱蒙及其他3人因「与2周前发生在明尼苏达州圣保罗市城市教堂的协同袭击有关，而在洛杉矶被捕。被捕者中包括一名自由撰稿人和一名前民主党众议员候选人。

保护记者委员会（CPJ）谴责这是对新闻界的「公然攻击」，而加州民主党州长纽森则抨击了当局。他说道：「普京会为此感到自豪的。」

在明尼苏达州抗议活动中，其中一名被抢杀的公民普雷蒂于周五被特朗普在Truth Social平台上形容为「麻烦制造者」。