特朗普税务状况遭曝光 破天荒告自家政府索赔100亿美元

美国总统特朗普于1月29日罕有入禀佛罗里达州迈阿密联邦法院，起诉美国财政部及国税局（IRS），索偿至少100亿美元（约781亿港元），指控相关部门在其首个总统任期内未能妥善履行保密责任，导致其个人及家族的税务资料被非法外泄予传媒。

长子次子与特朗普集团一并入禀

美国媒体形容，现任总统以个人身份控告自己所领导的政府机构，做法「几近前所未见」，而索赔金额之高，更引发外界对潜在利益冲突的关注。有分析指出，若特朗普胜诉，最终赔偿或需由美国纳税人承担。

美国财政部及国税局遭「老板」特朗普入禀，索偿至少100亿美元。路透社

身为现任总统的特朗普，以个人身份控告自己所领导的政府机构，美国媒体形容「几近前所未见」。美联社

根据诉状，原告包括特朗普本人、长子小特朗普、次子埃里克，以及特朗普集团。诉讼强调，特朗普是以个人而非总统身份提出控告。原告一方指，财政部及国税局依法须保障纳税人资料安全，惟多年来系统存在漏洞，最终导致高度敏感的税务资料外泄。

特朗普长期指控国税局带有政治动机，认为该局的行为损害其声誉，今次诉讼亦将相关指控正式带上法庭。

泄密源头追溯至《纽约时报》报道

案件源头可追溯至2020年美国总统大选前夕。《纽约时报》当年披露特朗普多年的纳税纪录，显示他在2016及2017年仅缴交合共750美元联邦所得税，并在此前15年间有10年因申报亏损而未缴税，报道一出即引起全国轰动。

相关报道亦促使民主党议员推动法律行动，最终美国众议院筹款委员会于2022年公开特朗普连续6年的税务资料。特朗普当时强烈否认指控，斥之为「假新闻」。

前国税局外判员工非法泄密 判囚5年

其后调查揭发，泄密者为前国税局合约员工利特尔约翰（Charles Littlejohn）。他透过政府承包商博思艾伦咨询公司受聘，并利用系统存取权限非法取得大量税务资料，除特朗普外，亦涉及多名美国富豪，包括城堡投资集团行政总裁格里芬、特斯拉行政总裁马斯克及亚马逊创办人贝索斯等。

利特尔约翰于2024年被判监5年，庭上承认其行为动机，辩方则称其出于「道德信念」，认为公众有知情权。

法律团队：政府早知漏洞却未补救

特朗普的法律团队在诉状中指，国税局早已知悉系统存在严重安全缺陷，却未有修补，未能建立足够的技术、防护及监管机制，导致「私人及机密资讯」被「具政治动机的叛变员工」非法泄露。

美国财政部早前亦宣布终止与博思艾伦咨询公司的合作，取消一项价值2100万美元的联邦合约，批评对方未有妥善保护纳税人敏感资料。

特朗普声称若获赔偿将全数捐出

特朗普表示，若最终获得任何赔偿，不会据为己有，计划将款项捐作慈善或用于白宫设施翻新。不过，美媒指出，若司法部需作出赔偿，相关决定最终仍须由总统批准，安排备受争议。

彭博社统计显示，连同今次案件，特朗普及其集团过去一年向多家传媒及金融机构提出的诉讼索偿总额，已超过500亿美元（约3905亿港元）。