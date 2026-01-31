伊朗局势 | 传美军已通知中东盟友 特朗普最快周日授权攻击伊朗

美国独立新闻网站Drop Site News引述多个消息来源报道，美国军方高层官员已通知美国在中东的一个重要盟友，指总统特朗普可能授权美军在本周末对伊朗发动袭击。如果美军决定采取行动，攻击最快可能在周日（2月1日）展开，目标包括伊朗周边的核设施、弹道导弹基地和其他军事设施，但最终目标是要摧毁伊朗政府，特别是削弱伊朗革命卫队（IRGC）的领导和能力，达成政权更迭。

特朗普：：已告知伊朗达协议期限

而特朗普周五（30日）称，伊朗希望同美国达成协议，他已向伊朗方面告知达成协议的最后期限。特朗普当天在白宫签署一项行政令时回答媒体提问，被问及是否有达成协议的最后期限时，特朗普称已同伊方沟通，但没有透露具体限期，说「只有他们自己知道」。

有记者问，如果伊朗不达成协议，美国是否要采取类似在委内瑞拉的军事行动。特朗普说，他「不想谈论任何与正在进行的军事行动有关的事情」，但同时强调「我们在那里有一支非常强大的舰队正朝伊朗前进」。

他说：「我可以说，他们（伊朗）确实想达成协议，希望我们能达成协议。如果我们真的达成协议，那很好。如果我们不谈成协议，就看看会发生什么。」

攻伊无关导弹计划 而是改朝换代

而一名曾任美国高级情报官员、现为阿拉伯国家政府提供咨询、并非正式担任特朗普政府中东政策顾问的人士告诉Drop Site网站说：「攻击伊朗无关核武或导弹计划，而是关乎政权更迭。」

该网站引述消息人士透露，特朗普政府的想法是，成功打击伊朗领导层后，伊朗民众将再次走上街头抗议，最终导致政府垮台。这名前高级情报官员表示，以色列总理内塔尼亚胡「希望袭击伊朗」，并「向特朗普保证，以色列可以帮助建立一个与西方友好的伊朗新政府」。

伊朗总统：坚决反击侵犯

2名阿拉伯高级情报官员亦告诉Drop Site，他们收到消息称，美国可能「即将」发动攻击。

伊朗总统佩泽希齐扬周六与地区国家领导人通电话时表示，伊朗绝不欢迎战争，但会坚决反击侵犯。

佩泽希齐扬强调，伊朗奉行「有尊严的外交」政策，伊朗解决问题的方式是基于国际法框架内的互动与对话、相互尊重以及避免威胁与强制。同时，任何针对伊朗国家和人民的侵略行为都将立即遭到坚决回应。

普京晤到访伊朗最高国安官员

美伊剑拔弩张之际，俄罗斯总统普京周五在克里姆林宫会见到访的伊朗最高国家安全委员会秘书、最高领袖顾问拉里贾尼。据俄新社报道，拉里贾尼对莫斯科的访问此前并未对外公布。