《宝贝智多星》妈妈角色成经典 喜剧天后Catherine O’Hara病逝享年71岁

曾在荷里活卖座电影《宝贝智多星》（Home Alone）系列中饰演麦考利卡金焦急母亲、并凭剧集《富贵逼人来》（Schitt’s Creek）中「浮夸贵妇」莫伊拉一角勇夺艾美奖的加拿大殿堂级喜剧演员凯瑟琳奥哈拉（Catherine O’Hara），在洛杉矶家中病逝，终年71岁。其经理人公司Creative Artists Agency发声明指，奥哈拉因短暂病患离世，未有交代更多细节。

《富贵逼人来》莫伊拉令人难忘 与尤金李维半世纪拍档

Catherine O’Hara的演艺生涯始于1970年代多伦多的Second City剧团，期间结识毕生拍档尤金李维（Eugene Levy）。二人其后成为经典谐星节目《SCTV》（Second City Television）核心成员之一，与Martin Short、John Candy、Rick Moranis等一众传奇喜剧人并肩作战，奠定其喜剧女王地位。

九十年代初，Catherine O’Hara在《宝贝智多星》两集电影中「正经演绎」意外遗留儿子在家中的母亲角色，电影票房横扫全球，亦成为圣诞节电视重播常客，令她走入千家万户。男主角Macaulay Culkin昨日在社交平台悼念，深情写道：「妈妈，我以为我们还有时间……我爱你。」

其后多年，Catherine O’Hara与导演Christopher Guest合作多部伪纪录片，包括《Waiting for Guffman》、《Best in Show》、《A Mighty Wind》等，其中《Best in Show》最为人津津乐道，她与尤金李维饰演一对带着爱犬参赛的夫妇，笑料百出。

事业巅峰则落在《富贵逼人来》。该剧由尤金李维与其子Dan Levy创作，Catherine O’Hara塑造的角色莫伊拉以夸张口音、冷僻词汇成为流行文化标志，最终助剧集在最终季横扫艾美奖，亦为她带来演艺生涯的「完美句号」。Catherine O’Hara曾形容，莫伊拉是一个「想提醒全世界自己依然特别」的过气肥皂剧女星，她甚至翻阅旧字典，为角色「再加工」对白。

近年，Catherine O’Hara迎来事业第二春，先后于HBO剧集《The Last of Us》及喜剧《The Studio》中演出，均获艾美奖提名。好友、金像影后Meryl Streep形容她「以聪慧与慈悲，为世上所有怪人带来光与爱」；Christopher Guest亦痛失拍档，直言「我们失去了一位属于这个时代的喜剧巨人」。

Catherine O’Hara出生于多伦多的爱尔兰裔天主教家庭，是七名子女中排行第六。她的离世，标志着一代喜剧黄金年代的又一页落幕。