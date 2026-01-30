伊斯兰教法｜印尼情侣婚外性行为兼饮酒受鞭140下 女哭着挨打昏厥倒地

印尼亚齐省一对情侣因婚外性行为及饮酒，违反伊斯兰教法，分别被判破记录的140下鞭刑。两人周四公开受刑，其中女方哭着受鞭，行刑后倒地，由警员抬上救护车。

根据亚齐的伊斯兰刑事法典，婚外性行为可判处鞭刑100下，饮酒则可判处鞭刑40下。

亚齐省是印尼唯一一个实施伊斯兰教法的省份。AP

据报道，该名21岁女子由3名女职员轮流鞭打，她哭着受刑，最后昏倒，被女警直接由台上抬去救护车。

除了这对情侣，还有另外4人一同受刑，当中包括一名伊斯兰警察部队的警员。该警员被发现在女伴家中2人独处，过于亲近，各被判鞭23下，男警遭炒鱿。

印尼人以穆斯林占多数，但亚齐的唯一实行伊斯兰教法的省份，对许多违法行为处以公开鞭刑。

印尼人权组织Kontras的亚齐协调员胡斯纳（Azharul Husna）表示，鞭刑没有受到适当的监管，围绕此类惩罚的规定应予以「改进」，并应在人们受刑后为他们提供支援。