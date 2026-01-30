伊斯兰教法｜印尼情侣婚外性行为兼饮酒受鞭140下 女哭着挨打昏厥倒地
更新时间：20:37 2026-01-30 HKT
发布时间：20:37 2026-01-30 HKT
发布时间：20:37 2026-01-30 HKT
印尼亚齐省一对情侣因婚外性行为及饮酒，违反伊斯兰教法，分别被判破记录的140下鞭刑。两人周四公开受刑，其中女方哭着受鞭，行刑后倒地，由警员抬上救护车。
根据亚齐的伊斯兰刑事法典，婚外性行为可判处鞭刑100下，饮酒则可判处鞭刑40下。
据报道，该名21岁女子由3名女职员轮流鞭打，她哭着受刑，最后昏倒，被女警直接由台上抬去救护车。
除了这对情侣，还有另外4人一同受刑，当中包括一名伊斯兰警察部队的警员。该警员被发现在女伴家中2人独处，过于亲近，各被判鞭23下，男警遭炒鱿。
印尼人以穆斯林占多数，但亚齐的唯一实行伊斯兰教法的省份，对许多违法行为处以公开鞭刑。
印尼人权组织Kontras的亚齐协调员胡斯纳（Azharul Husna）表示，鞭刑没有受到适当的监管，围绕此类惩罚的规定应予以「改进」，并应在人们受刑后为他们提供支援。
最Hit
台游客发现港铁指示牌隐藏功能！简单2步显示目的地导航 港人震惊：搭咗地铁几十年都唔知
2026-01-29 17:13 HKT
黄埔天地「幸福缘定桃花园」 新春多元活动吸人流
2026-01-28 18:44 HKT
长者乐悠咭专享新春优惠！易赏钱大派$600利是 百佳、屈臣氏、丰泽消费即享
2026-01-29 12:08 HKT
长者生活津贴2026｜长生津/生果金（高龄津贴）拟加2.2%！即睇最新金额/申请资格 资产过上限可善用年金计划?
2026-01-28 16:41 HKT