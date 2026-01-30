鼻塞神物｜泰国「大象牌」鼻通假注册 当局促停用

泰国食品药物管理局（FDA）发布公告，提醒大众注意1款「大象牌」（Chang Thai） 2公克装草本鼻通。FDA在消费者检举后核查发现，该产品外包装标示的许可证号「G508/68」竟是盗用其他已注册产品的编号，官方资料库中查无这款该产品的许可纪录。

综合泰媒报道，这款违规产品不仅在实体通路流通，社交平台上也有大量宣传。广告声称其具有缓解头晕、昏厥、疲劳及提神醒脑功效，尤其锁定容易感到疲累的族群。然而，FDA指出，该产品除了冒用许可证号，其广告也未取得法定的草本产品广告许可证，属于严重的违法宣导。目前官方已针对负责非法销售及违规广告的厂商启动法律程序。

去年10月，南韩人气女团BLACKPINK成员Lisa爱用的知名品牌「弘泰」（Hong Thai）草药鼻通第2配方（注册号G 309/62）也出问题，在例行抽验中被发现有微生物污染，引发严重的感染风险。

面对接连发生的草本产品违规，泰国FDA强调，任何未经官方审核登记或微生物超标的产品，皆存在法律与安全上的隐忧。消费者选购时应优先确认产品许可证编号，若有任何疑问，建议直接向FDA查证。