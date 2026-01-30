美防长：军队就绪只等特朗普下令 传考虑复合选项对伊朗动武

美国国防部长赫格塞思周四（29日）明确表示，美军已在中东地区完成大规模集结，随时准备执行总统特朗普对伊朗的任何决定，核心目标就是彻底阻断德黑兰当局发展核武的任何可能。

随著美军在中东地区的军事力量大规模集结，特朗普在周四的内阁会议上，特别点名赫格塞思针对伊朗局势进行说明。赫格塞思对此展现高度信心，强调军方已进入待命状态，将全力配合白宫的战略部署。

赫格塞思说：「他们（伊朗）不应该追求核子能力。无论总统对战争部有何期待，我们都将做好准备、达成任务。」

赫格塞思展现战斗气息

值得注意的是，赫格塞思在发言中特别使用了「战争部」一词，这也是特朗普政府私下对国防部的非正式改称，展现出高度的战斗气息。

多名美方官员透露，特朗普已收到一份「扩充版」对伊朗动武选项清单，目标是进一步破坏伊朗的核子与导弹设施，或削弱伊朗最高领袖的权力。

《纽约时报》引述官员们透露，特朗普拟对伊朗采取的策略某种程度与之前对付委内瑞拉的做法类似。当时美国在委内瑞拉近海集结部队长达数月作为施压行动一环，试图逼委国总统马杜罗主动下台，威吓无效后今年1月3日动手突袭并逮捕马杜罗夫妇。

派地面部队风险最高

一名美方官员指出，特朗普及核心幕僚十分清楚，任何针对伊朗的行动，都将比对委内瑞拉困难得多，因此特朗普仍在权衡各种选项；官员透露，这些选项可能会同时展开，或以不同组合的方式执行。

其中风险最高的选项是秘密派遣美军特战部队摧毁去年6月空袭后幸存的剩余伊朗核子计划。美军长期以来一直针对这类任务演练，包括潜入伊朗等国家，锁定核设施或其他高价值目标。

但特朗普过去对派遣地面部队一向持保留态度，并多次提及1980年总统卡特时期营救伊朗人质事件失败为前车之鉴。

以色列力推联手空袭

另一选项则是对伊朗军事与其他高层领导等目标发动连串打击，制造足以动摇政权的混乱局势，进而为伊朗安全部队或其他势力创造条件，将现年86岁的最高领袖哈梅内伊赶下台。但在此方案若最高领袖被拔除，究竟由谁接掌政权或继任者会否更愿意与美国交涉，均不明朗。

以色列则力推第3种选项：与美国联手再度空袭，打击伊朗弹道导弹计划。情报官员指出，在去年6月与以色列为期12天的战争后，伊朗很大程度已完成重建导弹力量。