共和民主两党达协议 美政府关门危机暂缓

美国参议院民主党领袖查克·舒默的发言人周四（29日）表示，参议院民主、共和两党已就政府拨款法案达成一项协议，以避免政府局部停摆。当天距离部分政府部门资金耗尽仅剩一天。总统特朗普对共和、民主两党协商达成的拨款协议表示支持，指这项协议可避免政府关门；同时国会议员将继续协商限制移民执法人员行动的措施，不过，持朗普坦言政府关门仍可能发生。

舒默发言人表示，根据协议内容，国土安全部预算将自整体预算案中剔除，让国会得以迅速通过整体拨款法案，并避免1月31日发生政府局部停摆。国土安全部的经费将延长两周，让协商人员有时间就移民执法手段达成协议。参议院民主党人要求对联邦移民执法人员实施新的限制，包括终止流动巡逻、禁止戴面罩以及强制配戴随身摄影机。

美国参议员格雷厄姆谈政府停摆问题。法新社

该发言人表示，目前参议院共和党领导层正在采取措施安排投票。媒体称法案最早可能在周四（29日）晚通过。

特朗普盼两党投赞成票

特朗普当晚在其社交平台Truth Social上表示，正与国会密切合作确保及时为政府提供充足资金，并希望两党能投下赞成票。

参议院通过这些拨款法案后，还需众议院审议通过。

美国数个联邦部门的运转资金将于1月30日耗尽。此前，由于民主党与共和党在移民执法问题上存在分歧，参议院周四在程序性投票中，未能推进已获众议院通过的政府拨款法案。除民主党人外，数名共和党籍参议员也投出反对票。随后，两党以及白宫就避免政府停摆继续进行紧张的谈判。