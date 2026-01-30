伊朗局势 | 欧盟将革命卫队列为恐怖组织 伊朗斥顺从美国以色列

美伊剑拔弩张之际，欧盟周四（29日）进一步向伊朗施压，将伊朗革命卫队列为恐怖组织，并宣布制裁伊朗内政部长莫梅尼等15名官员和6个实体，引来伊朗愤怒回应，指责欧盟此举只是「顺从」美国及以色列，并在地区危机中推波助澜，损害自身利益。

根据欧盟的制裁措施，伊朗相关人员和实体被列入资产冻结和签证限制名单，被制裁的官员除内政部长莫梅尼外，还包括伊朗总检察长等司法系统成员、多名革命卫队指挥官及警察和执法部队的高级官员。

欧盟委员会主席冯德莱恩形容伊朗政权为恐怖分子。法新社

伊朗外长阿拉格齐批评欧盟在地区危机中推波助澜，损害自身利益。法新社

制裁240人及50实𩪼

公报说，目前，欧盟针对伊朗的限制措施已涉及247名个人和50个实体。这些措施包括冻结资产、禁止相关人员前往欧盟以及禁止向其提供资金或经济资源等。

针对欧盟将伊朗革命卫队列为恐怖组织，欧盟委员会主席冯德莱恩表示：「『恐怖份子』确实是对一个血腥镇压人民抗议的政权最贴切的形容」，她乐见这项「早该做出的」决定。

此外，欧盟以向俄罗斯提供军事支持为由，将参与伊朗弹道导弹和无人机研制的4名个人和6家实体列为制裁对象，还决定扩大制裁范围，将更多与导弹和无人机研制相关的零部件和技术纳入出口管制，禁止向伊朗出口、转让、供应或销售这些零部件和技术。

德黑兰指欧盟推波助澜 损害自身利益

伊朗外长阿拉格齐指出，目前有多个国家正努力防止地区爆发全面战争，但当中没有欧洲国家。欧洲不仅在美国要求下推动快速恢复机制，对伊朗重新实施制裁，还将伊朗武装部队列入所谓恐怖组织名单，犯下重大战略错误。他批评欧盟在地区危机中推波助澜，损害自身利益。

伊朗武装部队总参谋部亦强烈谴责欧盟相关决定，强调革命卫队是合法、反恐的国家武装力量，长期奋战打击恐怖主义。

伊朗军方痛斥「欧盟不合逻辑、不负责任且出于恶意的行动」，指责欧盟此举只是「顺从」美国及以色列。

伊朗斥美以特工煽动「恐怖行动」

伊朗官员一直将近期国内的抗议潮归咎于美国和以色列，称两国特工煽动「暴动」及「恐怖行动」。

人权团体则指出，伊朗抗议期间已有数千人死于伊斯兰革命卫队等安全部队的镇压。