施纪贤访华｜特朗普称与中国做生意「非常危险」 中方：愿同各国合作造福人民
更新时间：16:57 2026-01-30 HKT
发布时间：16:57 2026-01-30 HKT
发布时间：16:57 2026-01-30 HKT
英国首相施纪贤访问北京，会见中国国家主席习近平及其他中国官员，并签署多项合作协议之际，美国总统特朗普周四表示，英国与中国做生意「非常危险」。对此，中国外交部发言人郭嘉昆30日在例行记者会上表示，中方愿同各国本着互利共赢的精神加强合作，造福各国人民。
特朗普在出席一部关于他妻子、第一夫人梅拉尼娅的纪录片首映时，被问及对英国与中国做生意的回应时，特朗普说：「他们这么做非常危险。」
相关新闻：
施纪贤访华｜中方降威士忌关税至5% 拟对英公民免签30日 重启安全对话
扬言加拿大与中国做生意更危险
施纪贤今次访华是自2018年以来英国首位首相访华，紧随近期多位西方领导人寻求与北京和解，许多人视北京为摆脱日益难以预测的美国的转向。
除了施纪贤外，卡尼也于一月中旬访问中国，并就贸易与旅游与中方达成协议。事后，特朗普威胁若卡尼与北京进一步达成协议，将对加拿大进口商品实施百分之百关税。
德总理将访华
特朗普周四谈及英国后补充说：「我认为，加拿大与中国做生意更危险。加拿大的情况并不理想。他们表现非常糟糕，你不能把中国当成答案。」
德国总理默茨预计很快将访问中国，而特朗普本人也表示将于四月访华。
最Hit
台游客发现港铁指示牌隐藏功能！简单2步显示目的地导航 港人震惊：搭咗地铁几十年都唔知
2026-01-29 17:13 HKT
黄埔天地「幸福缘定桃花园」 新春多元活动吸人流
2026-01-28 18:44 HKT
长者生活津贴2026｜长生津/生果金（高龄津贴）拟加2.2%！即睇最新金额/申请资格 资产过上限可善用年金计划?
2026-01-28 16:41 HKT
长者乐悠咭专享新春优惠！易赏钱大派$600利是 百佳、屈臣氏、丰泽消费即享
2026-01-29 12:08 HKT