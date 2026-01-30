特朗普反制加拿大 威胁撤销庞巴迪等飞机认证 加征50%关税

美国总统特朗普周四（29日）在其社交平台发文，指控加拿大长期拒绝为美国飞机制造商湾流（Gulfstream）多款商务喷射机进行认证，行为「错误且不合法」，警告若加拿大不能立即解决对湾流公司多款喷气式公务机的许可问题，美国将向加拿大制造的飞机征收50%关税。

特朗普发文表示，加拿大未对湾流500、600、700及800型喷射机完成认证，形同透过技术性程序阻碍美国产品进入加拿大市场。作为回应，美国将撤销对加拿大庞巴迪（Bombardier）Global Express系列，以及所有在加拿大制造飞机的认证，直到湾流取得全面认证为止。

将对加拿航太造成毁灭性打击

他同时警告，若相关问题未能立即纠正，将对所有销往美国的加拿大飞机征收50%关税。这个威胁一旦成真，将对加拿大的航太制造业造成毁灭性打击，严重扰乱北美飞机市场。

这项威胁是特朗普自去年上任以来，美国与加拿大之间长期摩擦的最新发展。较早前，加拿大总理卡尼表示，在有报道指出亚伯达省分离主义人士曾与美国官员会面后，他期望特朗普能「尊重加拿大的主权」。而在几天前，特朗普也威胁，若加拿大与中国达成贸易协议，将对这个美国第2大贸易伙伴课征高达100%的关税。

卡尼曾批评美终结全球秩序

卡尼又在上周达沃斯举行的世界经济论坛上，在不直接点名美国和特朗普的前提下，提到基于规则的全球秩序已经终结的事实，强调特别是中等强国必须采取行动，因为「如果你不上桌吃饭，你就在菜单上（被端上桌让别人吃）」。

卡尼该次演说获得在场的许多世界领袖和行业巨头的长时间起立鼓掌，并成为全球焦点。

特朗普其后在达沃斯的演说中反击，告诉卡尼注意言辞，说「加拿大之所以存在，是因为美国」，后来又在其社交平台Truth Social贴文中称卡尼为「州长」。