特朗普签署行政命令 威胁对供油古巴国家加征关税

美国总统特朗普周四（29日）签署行政令，援引《国际紧急经济权力法》，指古巴政府是对美国国家安全构成「异常威胁」，威胁对古巴提供石油国家的输美商品加征关税。

白宫说，这项行政命令在于保护美国国家安全与外交政策，以免受古巴政权恶意行动与政策的威胁。

古巴近年来经历严重的燃料短缺。美联社

特朗普在白宫签署行政命令，威胁对供油古巴国家加征关税。美联社

指古巴对美构成异常威胁

这将增加对古巴的压力，行政命令部分内容写道：「对于直接或间接向古巴销售或以其他方式向古巴提供任何石油的外国产品进口商品，可能会征收额外的预估价值关税。」

该命令援引《国际紧急经济权力法》，并称古巴政府是对美国国家安全的「异常威胁」，指古巴政权与多个敌对国家、跨国恐怖组织及敌对美国的恶意势力结盟并提供支持，包括俄罗斯、中国、伊朗，以及哈马斯和真主党等激进组织。

古巴自1962年起大部分时间处于美国禁运之下，直到最近大部分石油都来自委内瑞拉。

墨西哥续向古巴供油

但自委内瑞拉总统马杜罗被美军抓捕及押到纽约受审后，特朗普掌控了委国石油产业，并扬言在无协议的情况下，停止对古巴的石油运输。

古巴近年来经历严重的燃料短缺，影响其电网，并使居民遭遇广泛的停电。

另一个拉丁美洲国家墨西哥持续向古巴供应石油，总统辛鲍姆本周早前否认她已停止向古巴运送石油的报道。