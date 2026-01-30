特朗普社交平台将威胁打击伊朗帖文置顶 美媒：研展开空袭

美东时间1月29日，美国总统特朗普在公开平台上置顶了他威胁打击伊朗的帖文，令人联想到美军对伊朗的打击行动一触即发。据美媒报道，特朗普政府正考虑对伊朗展开猛烈空袭，选项包括直接攻击伊方领导人或安全官员。而伊朗方面则警告，一旦受到袭击，会以史无前例的手段还击。

特朗普警告下轮打击更惨烈

特朗普在社媒上称，一支庞大的舰队正驶向伊朗，其规模甚至超过了派往委内瑞拉的舰队，希望伊朗能尽快回到谈判桌，达成不拥核协议。特朗普还警告，如果伊朗不愿达成协议，美国下一次对伊朗的袭击将较去年夏天、美军袭击伊朗核设施那次「惨烈得多」。

在大量美军集结在该地区之际，特朗普在一次内阁会议上要求赫格塞斯就此局势发表评论。赫格塞斯表示，美国军方将做好准备，执行特朗普对伊朗做出的任何决定，以确保德黑兰不会寻求发展核武器能力。

据报美向伊朗提三要求

《纽约时报》报道，美欧官员在谈判中向伊朗提出了三项要求：永久停止一切铀浓缩活动；限制其弹道飞弹的射程和数量；停止对中东代理组织的一切支持。

路透社及CNN引述消息人士称，特朗普正在考虑的选项包括空袭伊朗领导人和安全官员，以及袭击伊朗核设施和政府机构，但尚未做出最终决定。

路透社指，伊朗早前大规模镇压反政府示威后，特朗普正考虑打击美方眼中要为暴力镇压示威行动负责的指挥官与机构，盼借此提升示威者攻占政府与安全部门大楼能力的信心。

美国官员周三称，目前在中东的美国军舰总数为10艘，其中包括「林肯号」航母攻击群，该舰队配备3艘驱逐舰及F-35C隐形战机，另外有6艘美国军舰在该地区执行任务，包括3艘驱逐舰与3艘濒海战斗舰。

沙姆哈尼周三（28日）晚在X平台用英语、希伯来语等多种语言发文说，所谓美国将采取「有限打击」的说法是一种「幻觉」，伊朗将把任何来自美国的军事行动视为战争的开始，并立即实施全面且空前的反击，目标是「特拉维夫的心脏」和所有支持侵略的相关方。