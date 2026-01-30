特朗普社交平台将威胁打击伊朗帖文置顶 促谈判否则「下次袭击更惨烈」

美东时间1月29日，美国总统特朗普在公开平台上置顶了他威胁打击伊朗的帖文。

特朗普在帖文写道：「一支庞大的舰队正驶向伊朗。它行动迅速，气势磅礴，目标明确。这支舰队规模更大，由强大的「亚伯拉罕·林肯」号航空母舰领衔，其规模甚至超过了派往委内瑞拉的舰队。与对付委内瑞拉一样，这支舰队随时准备就绪，随时准备并有能力迅速完成其任务，必要时甚至会诉诸武力。」

特朗普续指，希望伊朗能够尽快回到谈判桌前，达成协议，否则「下一次袭击将会更加惨烈！」

美国国防部长赫格塞斯周四表示，美国军方将做好准备，执行特朗普总统对伊朗做出的任何决定，以确保德黑兰不会寻求发展核武器能力。

在大量美军集结在该地区之际，特朗普在一次内阁会议上要求赫格塞斯就此局势发表评论。「他们不应寻求发展核能力。我们将做好准备，落实总统对战争部的所有期望，」赫格塞斯说。美国官员表示，特朗普正在评估各种方案，但尚未决定是否对伊朗发动打击。