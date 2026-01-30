Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

特朗普社交平台将威胁打击伊朗帖文置顶 促谈判否则「下次袭击更惨烈」

即时国际
更新时间：05:28 2026-01-30 HKT
发布时间：05:28 2026-01-30 HKT

美东时间1月29日，美国总统特朗普在公开平台上置顶了他威胁打击伊朗的帖文。

特朗普在帖文写道：「一支庞大的舰队正驶向伊朗。它行动迅速，气势磅礴，目标明确。这支舰队规模更大，由强大的「亚伯拉罕·林肯」号航空母舰领衔，其规模甚至超过了派往委内瑞拉的舰队。与对付委内瑞拉一样，这支舰队随时准备就绪，随时准备并有能力迅速完成其任务，必要时甚至会诉诸武力。」

特朗普续指，希望伊朗能够尽快回到谈判桌前，达成协议，否则「下一次袭击将会更加惨烈！」

美国国防部长赫格塞斯周四表示，美国军方将做好准备，执行特朗普总统对伊朗做出的任何决定，以确保德黑兰不会寻求发展核武器能力。

在大量美军集结在该地区之际，特朗普在一次内阁会议上要求赫格塞斯就此局势发表评论。「他们不应寻求发展核能力。我们将做好准备，落实总统对战争部的所有期望，」赫格塞斯说。美国官员表示，特朗普正在评估各种方案，但尚未决定是否对伊朗发动打击。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
有线宽频高层大地震  杜之克余咏珊何哲图辞任 黄雅芬接任CEO
社会
6小时前
长者乐悠咭专享新春优惠！易赏钱大派$600利是 百佳、屈臣氏、丰泽消费即享
长者乐悠咭专享新春优惠！易赏钱大派$600利是 百佳、屈臣氏、丰泽消费即享
生活百科
17小时前
新世界传易主 周大福郑家纯家族拟售控股权予美资黑石
新世界传易主 确认获投资者接洽 郑家纯家族据报拟售控股权予美资黑石
商业创科
8小时前
黄埔天地「幸福缘定桃花园」 新春多元活动吸人流
活动资讯
2026-01-28 18:44 HKT
杏花邨酒楼兼营两餸饭自救！晚市堂食每人一餐盘变「员工饭堂」 街坊感叹：困兽斗
杏花邨酒楼兼营两餸饭自救！晚市堂食每人一餐盘变「员工饭堂」 街坊感叹：困兽斗
饮食
12小时前
六合彩报复性返本 咁样落注1赔960 幸运儿：买咗咁多年嘅钱一次过俾返我｜Juicy叮
六合彩报复性返本 咁样落注1赔960 幸运儿：买咗咁多年嘅钱一次过俾返我｜Juicy叮
时事热话
19小时前
长者生活津贴2026｜长生津/生果金（高龄津贴）下月拟加2.2%！即睇最新金额/年龄要求/资产上限/离港限制/发放日期/申请懒人包
00:55
长者生活津贴2026｜长生津/生果金（高龄津贴）拟加2.2%！即睇最新金额/申请资格 资产过上限可善用年金计划?
饮食
2026-01-28 16:41 HKT
炎明熹惊爆曾考虑退出娱乐圈：拜拜都唔讲 首揭「入雪柜」内幕 升呢做老板自评近0分？
炎明熹惊爆曾考虑退出娱乐圈：拜拜都唔讲 首揭「入雪柜」内幕 升呢做老板自评近0分？
影视圈
13小时前
张栢芝「旧爱」惊爆开刀做手术 插喉照流出入手术室吓到面青 去年曾爆偷食轰动全港
张栢芝「旧爱」惊爆开刀做手术 插喉照流出入手术室吓到面青 去年曾爆偷食轰动全港
影视圈
9小时前
42岁「曾失婚女星」曾流出全裸艳照极轰动 做高龄产妇成功诞B 生完反变瘦颜值升级
42岁「曾失婚女星」曾流出全裸艳照极轰动 做高龄产妇成功诞B 生完反变瘦颜值升级
影视圈
17小时前