特朗普：下周公布联储局主席人选 利率应减2至3厘

美国总统特朗普29日举行的内阁会议上表示，他将在下周公布联储局下任主席的提名人选。他又表示，利率应比现在降低2至3个百分点。

特朗普当天早些时候在社交媒体上批评现任联储局主席鲍威尔再次拒绝降息，并声称美国利率应该在世界上处于最低水平。

特朗普还称，美联储下一任主席将「干得不错」，美联储局目前利率「高得不可接受」。

联储局28日结束为期两天的货币政策会议，宣布将联邦基金利率目标区间维持在3.5%至3.75%之间不变。

鲍威尔在特朗普首个总统任期内被提名为美联储主席，于2018年2月上任，后在拜登政府时期获得提名连任，其任期将于今年5月15日结束。

特朗普多次因联储货币政策公开批评鲍威尔，并威胁解除鲍威尔职务。

根据美国法定程序，联储局主席由美国总统提名人选，经国会参议院批准后任职。