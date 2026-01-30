Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

特朗普：下周公布联储局主席人选 利率应减2至3厘

即时国际
更新时间：05:17 2026-01-30 HKT
发布时间：05:17 2026-01-30 HKT

美国总统特朗普29日举行的内阁会议上表示，他将在下周公布联储局下任主席的提名人选。他又表示，利率应比现在降低2至3个百分点。

特朗普当天早些时候在社交媒体上批评现任联储局主席鲍威尔再次拒绝降息，并声称美国利率应该在世界上处于最低水平。

特朗普还称，美联储下一任主席将「干得不错」，美联储局目前利率「高得不可接受」。

美国总统特朗普29日举行的内阁会议上表示，他将在下周公布联储局下任主席的提名人选。美联社
美国总统特朗普29日举行的内阁会议上表示，他将在下周公布联储局下任主席的提名人选。美联社
特朗普当天早些时候在社交媒体上批评现任联储局主席鲍威尔再次拒绝降息。路透社
特朗普当天早些时候在社交媒体上批评现任联储局主席鲍威尔再次拒绝降息。路透社

联储局28日结束为期两天的货币政策会议，宣布将联邦基金利率目标区间维持在3.5%至3.75%之间不变。

鲍威尔在特朗普首个总统任期内被提名为美联储主席，于2018年2月上任，后在拜登政府时期获得提名连任，其任期将于今年5月15日结束。

特朗普多次因联储货币政策公开批评鲍威尔，并威胁解除鲍威尔职务。

根据美国法定程序，联储局主席由美国总统提名人选，经国会参议院批准后任职。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
长者乐悠咭专享新春优惠！易赏钱大派$600利是 百佳、屈臣氏、丰泽消费即享
长者乐悠咭专享新春优惠！易赏钱大派$600利是 百佳、屈臣氏、丰泽消费即享
生活百科
19小时前
有线宽频高层大地震  杜之克余咏珊何哲图辞任 黄雅芬接任CEO
社会
7小时前
新世界传易主 周大福郑家纯家族拟售控股权予美资黑石
新世界传易主 确认获投资者接洽 郑家纯家族据报拟售控股权予美资黑石
商业创科
10小时前
黄埔天地「幸福缘定桃花园」 新春多元活动吸人流
活动资讯
2026-01-28 18:44 HKT
长者生活津贴2026｜长生津/生果金（高龄津贴）下月拟加2.2%！即睇最新金额/年龄要求/资产上限/离港限制/发放日期/申请懒人包
00:55
长者生活津贴2026｜长生津/生果金（高龄津贴）拟加2.2%！即睇最新金额/申请资格 资产过上限可善用年金计划?
饮食
2026-01-28 16:41 HKT
杏花邨酒楼兼营两餸饭自救！晚市堂食每人一餐盘变「员工饭堂」 街坊感叹：困兽斗
杏花邨酒楼兼营两餸饭自救！晚市堂食每人一餐盘变「员工饭堂」 街坊感叹：困兽斗
饮食
14小时前
六合彩报复性返本 咁样落注1赔960 幸运儿：买咗咁多年嘅钱一次过俾返我｜Juicy叮
六合彩报复性返本 咁样落注1赔960 幸运儿：买咗咁多年嘅钱一次过俾返我｜Juicy叮
时事热话
20小时前
TVB「上位花旦」出身基层嫁富二代 进驻3千万楼王 教B弹琴曝光豪宅无敌大海景
TVB「上位花旦」出身基层嫁富二代 进驻3千万楼王 教B弹琴曝光豪宅无敌大海景
影视圈
2026-01-28 19:30 HKT
张栢芝「旧爱」惊爆开刀做手术 插喉照流出入手术室吓到面青 去年曾爆偷食轰动全港
张栢芝「旧爱」惊爆开刀做手术 插喉照流出入手术室吓到面青 去年曾爆偷食轰动全港
影视圈
11小时前
42岁「曾失婚女星」曾流出全裸艳照极轰动 做高龄产妇成功诞B 生完反变瘦颜值升级
42岁「曾失婚女星」曾流出全裸艳照极轰动 做高龄产妇成功诞B 生完反变瘦颜值升级
影视圈
19小时前