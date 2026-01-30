传将提名沃什出任联储局主席 特朗普：利率应减2至3厘

美国《纽约邮报》报道，总统特朗普计划在周五宣布提名前联储局理事沃什（Kevin Warsh）接替鲍威尔担任联储局主席。特朗普较早前曾在内阁会议上表示，他将在下周公布联储局下任主席的提名人选。他又表示，利率应比现在降低2至3个百分点。

《纽约邮报》报道，特朗普周四会见了前联储局理事、史丹福大学教授沃什后，随后致电沃什，询问他是否愿意接受这一职位，而沃什表示接受。根据美国法定程序，联储局主席由美国总统提名人选，经国会参议院批准后任职。

沃什曾批评鲍威尔过度印钞 加剧通胀

现年55岁的沃什被认为是利率问题上的鹰派人物。美联社

国家经济委员会主任哈塞特一度被视为接替杰鲍威尔的热门人选。法新社

现年55岁的沃什被认为是利率问题上的鹰派人物，这可以缓解人们对他会向联储局独立性妥协的担忧。但沃什和特朗普一样，也一直强烈批评鲍威尔在拜登执政期间过度印钞，加剧了通胀。

特朗普周四与沃什会面后告诉记者，他计划在周五上午宣布联储局主席人选。此前，他曾表示计划在下周宣布这项消息。

8年前，特朗普在选择鲍威尔之前，曾考虑让沃什担任这一职位。

特朗普计划今公布联储局主席人选

特朗普周四晚表示：「这个人选在金融界可谓家喻户晓，很多人认为这个人几年前就可能担任这个职位了。」

近日，大型资产管理公司贝莱德的高层里德(Rick Reider)一度成为热门人选。但据与他关系密切的人士透露，雷德周四被告知他不会获得这项任命。

另外2名热门候选人、国家经济委员会主任哈塞特和联储局理事沃勒，最近的赔率有所下降。

哈塞特赔率下降

就在数周前，国家经济委员会主任哈塞特还被视为接替杰鲍威尔的热门人选，鲍威尔的任期将于5月结束。

但《纽约邮报》独家报道称，一些顶级执行长批评哈塞特过于鼓吹「让美国再次伟大」的经济政策，从而造成市场不稳定，之后特朗普开始考虑其他可能的候选人。

联储局按兵不动 特朗普怒火再起

特朗普当天早些时候在社交媒体上批评现任联储局主席鲍威尔再次拒绝降息，并声称美国利率应该在世界上处于最低水平。联储局周三结束为期两天的货币政策会议，宣布将联邦基金利率目标区间维持在3.5%至3.75%之间不变。

美国总统特朗普29日举行的内阁会议上表示，他将在下周公布联储局下任主席的提名人选。美联社

特朗普当天早些时候在社交媒体上批评现任联储局主席鲍威尔再次拒绝降息。路透社

特朗普表示，相信联储局下一任主席将「真的能把工作做好」，他批评目前联邦利率「高得不可接受」，，认为美国理应拥有全球最低利率，直言现在至少还有再降2到3个百分点的空间。

鲍威尔在特朗普首个总统任期内被提名为美联储主席，于2018年2月上任，后在拜登政府时期获得提名连任，其任期将于今年5月15日结束。特朗普多次因联储货币政策公开批评鲍威尔，并威胁解除鲍威尔职务。