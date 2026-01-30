Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

俄乌战争｜特朗普：普京允停火一周 威特科夫称正与乌方商领土问题

更新时间：03:19 2026-01-30 HKT
发布时间：03:19 2026-01-30 HKT

美国总统特朗普表示，俄罗斯已同意实施为期一周的「局部停火」，暂停对乌克兰城市的攻击。特朗普称，已向俄罗斯总统普京提出要求，希望对方「一周内不要向基辅及其他城镇开火」，而普京已作出正面回应。

特朗普在内阁会议上透露相关安排时形容，这是普京「非常好的决定」，并称俄方同意暂停对城市的打击，有助缓和当前人道危机。他又指，俄军早前集中轰炸乌克兰能源设施，导致大量民众在严寒中断电断暖，「他们从未经历过那样的寒冷」。

美国总统特使威特科夫当天在白宫举行的内阁会议上说，美国对乌克兰安全保障协议和乌克兰经济繁荣协议已基本完成，美乌双方目前在讨论领土问题。他说，下次谈判将在大约一周后进行。

美国总统特朗普表示，俄罗斯已同意实施为期一周的「局部停火」，暂停对乌克兰城市的攻击。美联社
俄罗斯总统普京对特朗普宣称的「局部停火」未作回应。美联社
报道指，在有关停火消息公布之际，俄军近日仍对乌克兰多地发动猛烈空袭。美联社
乌克兰总统泽连斯基亦于同日宣布，就能源基础设施达成的（俄乌）停火，将从29日夜间开始生效。

不过，俄罗斯官方至今未正式确认是否会全面暂停攻击基辅及其他主要城市。

报道指，在有关停火消息公布之际，俄军近日仍对乌克兰多地发动猛烈空袭，造成最少10人死亡、数十人受伤，伤者包括儿童及孕妇。其中，南部港口城市敖德萨一处能源设施遭无人机击中，酿成大规模破坏。

另一方面，最新研究显示，自俄罗斯入侵乌克兰近四年以来，双方军事伤亡人数或接近200万。报告估计，俄军死伤人数可能高达120万，其中约32.5万人死亡；乌军亦承受约50万至60万人伤亡。俄方则否认有关数字，并指官方损失数据属高度机密。

 

