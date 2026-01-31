Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

俄乌战争｜泽连斯基拒赴莫斯科 反邀普京到基辅：如果他敢

更新时间：21:55 2026-01-31 HKT
发布时间：21:55 2026-01-31 HKT

俄罗斯、乌克兰、美国三方官员上周末在阿联酋阿布扎比举行会谈，成为自俄乌战争爆发以来的首次三方会面，重点讨论领土问题，惜无明显突破。三方计划2月1日继续在阿布扎比展开第2轮会谈。

针对俄方再次邀请乌克兰总统泽连斯基到莫斯科与俄总统普京会面，据《基辅独立报》报道，泽连斯基再次拒绝此提议。他反邀普京到基辅，表示：「让他来。我现在公开地邀请他，如果他敢的话」。

为结束俄乌战事，美俄乌三方官员在阿联酋阿布扎比举行会谈。 路透社

日前克宫外交顾问乌沙科夫（Yuri Ushakov）表示，若泽连斯基准备与普京进行「以达成成果为导向」的会面，可以到莫斯科，莫斯科会确保他的安全。

泽连斯基去年曾向普京公开喊话，表示可以在土耳其会面，但普京最终拒绝了土耳其会谈提议，反邀泽连斯基到莫斯科。

美国斡旋的美俄乌代表三方会谈上周在阿布达比举行，新一轮会谈定于2月1日举行。不过，泽连斯基透露，由于美国伊朗局势紧张，美俄乌三方会谈能否如期举行有不确定性，时间、地点可能有变

泽连斯基指俄罗斯仍不断准备大规模攻击。 X

