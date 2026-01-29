Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

AirAsia｜泰国机场23乘客「被困接驳车」 工作人员见飞机滑行始如梦初醒

亚洲航空一架从曼谷飞往合艾（宋卡府最大城市）的泰国国内航班，竟在起飞滑行途中发现有23名旅客被遗忘在接驳巴士上。直到乘客向空服员反映，飞机才紧急折返登机门，并让受困乘客登机。事件导致航班延误。

根据泰媒KhaoSod报道，这宗乌龙事件发生在1月17日。亚航编号FD3116的国内线航班，原定早上7时10分从廊曼国际机场起飞前往合艾机场。

机上工作人员竟没发现已办理登机乘客失踪无上机。 fb / Nat Nattyy
一名乘客在1月28日透过facebook详细描述了当时的情况。她表示，当时她和其他乘客都已经坐在机舱内，一名年长女性乘客却告诉空服员说：「飞机还不能起飞，我的朋友已经办理登机，应该坐在我旁边，但她还没上机，请不要离开。」

机组人员竟然完全不知道有乘客失踪，飞机已经开始滑行准备要飞了。机组人员致电未登机的旅客确认，才知道他们「人还在接驳巴士上」，因为接驳车没有开门让乘客下车。最终飞机在早上7时45分左右返回登机门，重新开启舱门让23名受困乘客登机。

在facebook发文的那位乘客质疑整个登机流程的严谨度，她写道：「根本没有人在计算登机人数，即使到了起飞时间也一样。」她也指出，尽管这些乘客已经完成报到手续，似乎没有任何机制去寻找失踪的旅客。他感谢向空服反映的那位老妇，才让23名乘客不用滞留机场。

亚洲航空1月28日发布声明，承认员工之间的协调和沟通出现失误。该航班共载有136名乘客，机长允许剩余乘客登机后，班机延误约36分钟才起飞。

亚航强调，已经针对此事展开调查，并依照公司政策采取相应处置措施。航空公司承诺将实施更严格的监督机制，避免类似事件再次发生。

