沙特拟吸纳人才居留 净资产2亿拥游艇超级富豪成目标

即时国际
更新时间：17:45 2026-01-29 HKT
发布时间：17:45 2026-01-29 HKT

路透社报道，沙特阿拉伯正考虑扩大其优质居留计划的范围，将高净值人士和超级游艇主等纳入其中，以吸引更多人才与资本，甚至读书成绩优异也有机会受邀。

据知情人士及媒体看到的文件显示，相关计划可能向净资产接近3000万美元（近2.34亿港元）的个人开放申请。高净值人士可能需要获得沙特投资部的推荐。超级游艇主、成绩优异的学生以及更广泛领域的企业家也可能获邀申请。

知情人士称，新规定最快可能于4月公布，目前尚未做出最终决定。

当局目前有一项高端居留计划，主要面向特定类型的高管、企业家和研究人员。获得高端居留身份通常可享减免部分商业费用、更便利获得房地产所有权等福利。

