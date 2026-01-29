沙特拟吸纳人才居留 净资产2亿拥游艇超级富豪成目标
更新时间：17:45 2026-01-29 HKT
发布时间：17:45 2026-01-29 HKT
发布时间：17:45 2026-01-29 HKT
路透社报道，沙特阿拉伯正考虑扩大其优质居留计划的范围，将高净值人士和超级游艇主等纳入其中，以吸引更多人才与资本，甚至读书成绩优异也有机会受邀。
据知情人士及媒体看到的文件显示，相关计划可能向净资产接近3000万美元（近2.34亿港元）的个人开放申请。高净值人士可能需要获得沙特投资部的推荐。超级游艇主、成绩优异的学生以及更广泛领域的企业家也可能获邀申请。
知情人士称，新规定最快可能于4月公布，目前尚未做出最终决定。
当局目前有一项高端居留计划，主要面向特定类型的高管、企业家和研究人员。获得高端居留身份通常可享减免部分商业费用、更便利获得房地产所有权等福利。
最Hit
长者生活津贴2026｜长生津/生果金（高龄津贴）拟加2.2%！即睇最新金额/申请资格 资产过上限可善用年金计划?
2026-01-28 16:41 HKT
黄埔天地「幸福缘定桃花园」 新春多元活动吸人流
2026-01-28 18:44 HKT
沙田樱花2026｜石门过百棵樱花最新开花情况！富士樱/吉野樱粉红花海 附交通方式+樱花花期
2026-01-28 17:10 HKT
长者社企面包店荃湾开张！每日新鲜出炉蛋挞/菠萝包 全场8折优惠+必试$55越式法包配咖啡
2026-01-28 18:15 HKT
佳宝超市新年大劈价！一连7日全场8折 全线分店适用 鸡蛋/厕纸/花生油低至$16
2026-01-28 13:50 HKT