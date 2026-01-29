Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

《龙珠Z》魔人布欧声优盐屋浩三逝世 享年71岁

即时国际
更新时间：12:53 2026-01-29 HKT
发布时间：12:52 2026-01-29 HKT

曾为《龙珠Z》中魔人布欧配音的日本知名声优盐屋浩三，因脑出血不幸病逝，享寿71岁。而他所属的经纪公司28日证实了死讯，表示丧礼遵照家属意愿低调举行。

《龙珠Z》魔人布欧声优盐屋浩三逝世。 Aoni Production
《龙珠Z》魔人布欧声优盐屋浩三逝世。 Aoni Production
《龙珠Z》魔人布欧声优盐屋浩三逝世。 抖音
《龙珠Z》魔人布欧声优盐屋浩三逝世。 抖音
盐屋浩三也曾声演《男儿当入樽》的高宫望。 抖音
盐屋浩三也曾声演《男儿当入樽》的高宫望。 抖音

盐屋浩三从童星时期便在演艺圈活跃，直到国中才离开剧团。其弟盐屋翼表示，兄长个性属于沉默寡言型，兄弟两人都从事配音工作，盐屋浩三诠释魔人布欧的声音广受大家喜爱。

除了《龙珠Z》的魔人布欧之外，还包括《男儿当入樽》高宫望、《火影忍者》地蜘蛛、《境界触发者》鬼怒田本吉、《中华一番！》皇帝、《战国BASARA》今川义元、《机动战士钢弹SEED》阿尔加伊里等知名角色。

