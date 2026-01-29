Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗警告：美若动武 将进行「史无前例」反击

更新时间：10:30 2026-01-29 HKT
发布时间：10:30 2026-01-29 HKT

伊朗最高领袖哈梅内伊的政治顾问沙姆哈尼警告，一旦美国采取任何军事行动，伊朗将立即反击，针对美国和以色列，以及那些支持他们的国家采取行动，而且回应将是全面的和史无前例的。

沙姆哈尼周三（28日）晚在X平台用英语、希伯来语等多种语言发文说，所谓美国将采取「有限打击」的说法是一种「幻觉」，伊朗将把任何来自美国的军事行动视为战争的开始，并立即实施全面且空前的反击，目标是「特拉维夫的心脏」和所有支持侵略的相关方。

阿里·沙姆哈尼。 央视
阿里·沙姆哈尼。 央视

美国总统特朗普周三说，一支庞大的美国舰队正驶向伊朗，若不尽快达成协议，伊朗遭受的下一次袭击将更加惨烈。

伊朗外长阿拉格齐周三警告，伊朗军队将对任何美国军事行动做出强力回应，但他并未排除就德黑兰核计划达成新协议的可能性。

阿拉格齐周三在X平台发文说：「我们英勇的武装部队已做好准备，随时扣动扳机，对任何针对我们挚爱的陆地、空中和海洋的侵略行为立即做出强有力的回应。

「与此同时，伊朗始终欢迎一项互利共赢、公平公正的核协议——在平等的基础上，不受胁迫、威胁和恐吓——该协议应确保伊朗享有和平利用核技术的权利，并保证伊朗不拥有核武器。」

