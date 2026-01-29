美民主党议员批评ICE遇袭遭泼臭液 事前特朗普曾公开揶揄其移民身份

美国明尼苏达州民主党联邦众议员奥马尔（Ilhan Omar）周二晚在最大城明尼阿波利斯一场市民会议上，发表批评美国移民与海关执法局(ICE)的讲话时，突有一名男子冲向她，并朝她喷洒臭味难闻的不明液体。施袭男子随后被捕。

针管喷洒「气味难闻」液体

据报事发时，奥马尔呼吁美国国土安全部长诺姆辞职，并公开谴责美国移民与海关执法局（ICE）在明尼苏达州的行动。她说：「ICE无法改革，也无法挽救，我们必须永久废除ICE，而国土安全部部长诺姆必须辞职，否则将面临弹劾。」

此话一出，台下群众报以热烈掌声。然而，一名身份不明的男子突然冲向讲台，一边朝她大喊要她辞职，一边使用类似针管的器具向她喷洒某种「气味难闻」的液体。该男子随即被保安人员按倒在地，押送出会议现场。现场影片显示，奥马尔在男子被制服前，曾举起手朝他走了几步。奥马尔短暂休息后，继续在活动中发言。施袭男子已因涉嫌三级袭击被捕。

事发后会上有女子说：「他喷了某些东西在她身上。」还有至少一名女子说液体散发恶臭。

最近几星期，在美国总统特朗普加强移民执法期间，明尼阿波利斯市先后发生两名美国公民遭枪击身亡事件，引发当地局势持续紧张。主政明尼苏达州的民主党官员与控制联邦政府的共和党官员持续骂战，包括奥马尔在内的许多民主党人呼吁彻查事件并要求诺姆辞职。

索马里裔的奥马尔长期以来一直是特朗普攻击目标，他周一在社交媒体上称，美国司法部和国会正在「关注」奥马尔。周二，特朗普再次向奥马尔发炮，指她不爱国。《纽约时报》报道，就在「泼液」事件发生前几小时，特朗普在爱荷华州集会批评奥马尔，他说，移民必须证明热爱美国，必须感到自豪，而不是像奥马尔那样。