哥伦比亚小型飞机边境坠毁 15人全罹难 包括一名国会议员

即时国际
更新时间：06:54 2026-01-29 HKT
发布时间：06:54 2026-01-29 HKT

哥伦比亚发生严重空难。一架隶属国营萨特纳航空公司（Satena）的小型飞机，周三（28日）在接壤委内瑞拉边境的东北部山区坠毁。当局证实，机上13名乘客及2名机组人员已全数罹难。据悉，罹难者名单中包括一名国会议员，事件震惊当地政坛。

起飞12分钟后失联 坠毁地势险要

涉事飞机为Beechcraft 1900双引擎涡桨飞机。当局指，飞机于周三中午前从边境城市库库塔（Cucuta）起飞，原定前往奥卡纳（Ocana）。然而，航机起飞仅约12分钟后，便与控制塔失去联系，指挥中心随后确认飞机在山区坠毁。

据当地传媒发放的现场照片显示，失事飞机残骸散落山头，机身严重损毁。航空公司表示，客机失事时并未启动紧急信号灯，暂时未能确定具体失事原因。

恶劣天气干扰搜救 政界精英遇难

根据航空公司公布的名单，机上乘客包括国会议员昆特罗（Diogenes Quintero）及其团队成员，以及一名准备参与3月国会选举的候选人萨尔塞多（Carlos Salcedo）。

事发时，该区天气非常恶劣，相信是导致意外的主因之一。此外，坠机现场位于偏远山区，地势崎岖且长年种植古柯草（海洛英原料），并有武装叛军如「民族解放军」（ELN）等组织活动，环境复杂，为调查及善后工作增添难度。

