健康男饮汽水爱加一物 上瘾后饮水难止渴 惨患糖尿须截肢

即时国际
更新时间：05:40 2026-01-29 HKT
发布时间：05:40 2026-01-29 HKT

马来西亚一名男子近日以自身惨痛经历拍片警世，呼吁大众切勿乱饮乱食，否则终会以健康作代价，「到时就算银行户口有多少钱，都买唔返失去的身体」。该名男子因长期嗜饮汽水，更习惯加入炼奶「甜上加甜」，最终患上严重糖尿病，不但双腿需要截肢，视力亦出现模糊。

综合马来西亚《中国报》及《星洲网》报道，当地一间义肢制造商「Kedidi Kaki Palsu」早前在TikTok上载一段逾一分钟的影片，分享一名糖尿病截肢男子的真实故事，希望提醒公众关注饮食习惯对健康的长远影响。

影片中，男子回忆自己年轻时自觉身体健康，每日最少饮一罐汽水，有时甚至一天两罐，而且饮用时必定加入炼奶，「𠮶阵时双脚都喺度，冇任何残缺。汽水真系好饮，加盐加炼奶更加好味」。他坦言，长期饮用高糖饮品后，已对清水失去感觉，喉咙一干，只觉得汽水才能解渴，但这种「满足感」只是一瞬间，很快又再口渴，于是不断重复饮用，陷入恶性循环。

最终，他被确诊患上糖尿病，病情迅速恶化，双腿先后需要截肢，视力亦受影响。男子在片中语重心长地劝告：「等到你将来病咗，银行入面有几多钱都冇用。脚冇咗，眼又蒙，你还可以做甚么？」

《中国报》引述「Kedidi Kaki Palsu」表示，他们经常接触类似个案，不少求助者正是因长期饮用含糖饮料，导致糖尿病并发症，最终走到截肢一步。该公司希望透过分享真实经历，提醒大众及早重视饮食与生活习惯，避免重蹈覆辙。

