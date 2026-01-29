Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

美派ICE人员支援米兰冬奥安保掀争议 市长：不欢迎「杀人民兵」

即时国际
更新时间：02:59 2026-01-29 HKT
发布时间：02:59 2026-01-29 HKT

米兰冬奥会将于下月6日揭幕，惟美方的一项安保部署却在意大利掀起外交风波。美国政府宣布将派遣移民及海关执法局（ICE）人员前往意大利，参与冬奥美方代表团的安保工作。此举随即引来意国政界强烈反弹，米兰市长萨拉（Giuseppe Sala）更公开炮轰，直言不欢迎这支「杀人民兵」。

多名议员促总理梅洛尼介入

米兰冬奥会定于2月6日至22日举行。随着赛事逼近，美方派员支援的消息引发意大利国内争议。市长萨拉昨日（27日）接受电台访问时措辞强硬，明确表达对ICE人员进驻的愤慨。与此同时，多名现任及前任议员亦联署要求总理梅洛尼（Giorgia Meloni）介入，阻止美国的部署计划，更有民间团体发起请愿行动，要求撤回安排。

据报，反对派情绪异常激动，持续向政府施压，要求内政部长在冬奥开幕前提交详细报告。

美方澄清无移民执法意图 意政府称仅司调查职

面对意大利国内的怒火，美国国土安全部发言人周二证实，ICE确实会派员赴意。发言人澄清，相关人员主要支援美方代表团安保，强调绝对不会在外国进行任何移民执法行动。

意大利内政部亦试图降温，解释称ICE辖下的美国国土安全调查局（HSI）探员仅承担调查职责，并非执行第一线具体保安工作。意大利外长塔亚尼（Antonio Tajani）则强调，当地的公共秩序完全由意大利宪兵、警察及金融警察负责。他更反驳反对派的过度反应，直言：「又不是党卫军（德国纳粹亲卫队）要来了。」

是次争议之所以迅速升温，部分原因与近期美国明尼阿波利斯发生的枪击案有关。当时ICE探员的致命执法行为在美国国内已引发极大争议，相关负面形象亦蔓延至欧洲，加剧了意大利民众对这批美国执法人员赴意执行任务的担忧与排斥。

