Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

泰国境内果蝠验出强毒性尼帕病毒  曼谷等3机场实施旅客筛查

即时国际
更新时间：01:53 2026-01-29 HKT
发布时间：01:53 2026-01-29 HKT

泰国公共衞生部门发出警报，指当地部分果蝠被验出带有致命「尼帕病毒」（Nipah Virus）。虽然泰国境内目前尚未录得人类确诊个案，但当局不敢掉以轻心，已即时禁止在蝙蝠栖息地设立养猪场，并在各大国际机场加强对疫区入境旅客的筛查，严防病毒跨国渗入。

阻断猪只传播链 禁蝙蝠区设养猪场

据《曼谷邮报》27日报道，泰国官员为了防止病毒在当地爆发，已颁布禁令，严禁在发现带毒蝙蝠的地区经营养猪业。由于尼帕病毒能透过蝙蝠传染猪只，再经由猪只大规模传播予人类，此举旨在切断潜在的动物传播链。

泰国境内果蝠验出强毒性尼帕病毒 曼谷等3机场实施旅客筛查。资料图片
泰国境内果蝠验出强毒性尼帕病毒 曼谷等3机场实施旅客筛查。资料图片

朱莱博士在卫生部的新闻发布会上表示，泰国果蝠与印度发现的果蝠品种相似。虽然泰国蝙蝠的带毒率约为10%，远低于印度及孟加拉疫区的40%至50%，但居民仍需保持警惕，避免接触蝙蝠排泄物或被其咬食过的果实。

比起本土蝙蝠，泰国当局更担心境外输入病例。目前孟加拉及印度西孟加拉邦正受疫情威胁，而该两地均有直航机飞往曼谷素万那普、廊曼及布吉国际机场。为此，上述三大机场已对来自疫区的旅客进行体温筛查，特别留意过去21天内曾到访爆发区、并出现发烧或呼吸道症状的人士。

衞生部门提醒，尼帕病毒目前尚无有效疫苗或特效药。感染者初步症状与感冒相似，包括发烧、头痛、肌肉酸痛及呕吐，随后可能出现头晕、嗜睡，严重者更会引发脑炎导致昏迷。当局呼吁前往疫区或栖息地附近的民众必须提高衞生意识。

尼泊尔加德满都机场亦响警号 实施旅客筛查

另外，尼泊尔也开始在加德满都机场和与印度接壤的其他陆路边境口岸，对入境人员进行筛查。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
TVB「上位花旦」出身基层嫁富二代 进驻3千万楼王 教B弹琴曝光豪宅无敌大海景
TVB「上位花旦」出身基层嫁富二代 进驻3千万楼王 教B弹琴曝光豪宅无敌大海景
影视圈
6小时前
佳宝超市新年大劈价！一连7日全场8折 全线分店适用 鸡蛋/厕纸/花生油低至$16
佳宝超市新年大劈价！一连7日全场8折 全线分店适用 鸡蛋/厕纸/花生油低至$16
生活百科
12小时前
长者生活津贴2026｜长生津/生果金（高龄津贴）下月拟加2.2%！即睇最新金额/年龄要求/资产上限/离港限制/发放日期/申请懒人包
长者生活津贴2026｜长生津/生果金（高龄津贴）拟加2.2%！即睇最新金额/申请资格 资产过上限可善用年金计划?
饮食
9小时前
周润发惨被呼喝「你系咪卢海鹏？」  发哥即时惊人反应曝光  一招潇洒挡架化解尴尬
周润发惨被呼喝「你系咪卢海鹏？」  发哥即时惊人反应曝光  一招潇洒挡架化解尴尬
影视圈
8小时前
豪装惹祸？公屋装修烂尾半年未入住 房署拟收楼求教Po惹议｜Juicy叮
豪装惹祸？公屋装修烂尾半年未入住 房署拟收楼求教Po惹议｜Juicy叮
时事热话
9小时前
疯抢iPhone 4S︱「古董」卖¥55销量逾10万部 翻Hit因……
疯抢iPhone 4S︱「古董」卖¥55销量逾10万部 翻Hit因……
即时中国
5小时前
37岁「亿万阔太」女星秘密产子 游泰国全素颜白到发光如18岁 亲自入店舖做一事毫无架子
37岁「亿万阔太」女星秘密产子 游泰国全素颜白到发光如18岁 亲自入店舖做一事毫无架子
影视圈
9小时前
持大额假支票换$100亿美元 西环银行职员报警拘4人
00:41
持大额假支票换$100亿美元 西环银行职员报警拘4人
突发
2026-01-27 21:59 HKT
王祖蓝罕剖白跟钟嘉欣关系  传因对方辞任TVB高层  认管理一方面能力不足：我不才
王祖蓝罕剖白跟钟嘉欣关系  传因对方辞任TVB高层  认管理一方面能力不足：我不才
影视圈
10小时前