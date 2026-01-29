泰国公共衞生部门发出警报，指当地部分果蝠被验出带有致命「尼帕病毒」（Nipah Virus）。虽然泰国境内目前尚未录得人类确诊个案，但当局不敢掉以轻心，已即时禁止在蝙蝠栖息地设立养猪场，并在各大国际机场加强对疫区入境旅客的筛查，严防病毒跨国渗入。

阻断猪只传播链 禁蝙蝠区设养猪场

据《曼谷邮报》27日报道，泰国官员为了防止病毒在当地爆发，已颁布禁令，严禁在发现带毒蝙蝠的地区经营养猪业。由于尼帕病毒能透过蝙蝠传染猪只，再经由猪只大规模传播予人类，此举旨在切断潜在的动物传播链。

泰国境内果蝠验出强毒性尼帕病毒 曼谷等3机场实施旅客筛查。资料图片

朱莱博士在卫生部的新闻发布会上表示，泰国果蝠与印度发现的果蝠品种相似。虽然泰国蝙蝠的带毒率约为10%，远低于印度及孟加拉疫区的40%至50%，但居民仍需保持警惕，避免接触蝙蝠排泄物或被其咬食过的果实。

比起本土蝙蝠，泰国当局更担心境外输入病例。目前孟加拉及印度西孟加拉邦正受疫情威胁，而该两地均有直航机飞往曼谷素万那普、廊曼及布吉国际机场。为此，上述三大机场已对来自疫区的旅客进行体温筛查，特别留意过去21天内曾到访爆发区、并出现发烧或呼吸道症状的人士。

衞生部门提醒，尼帕病毒目前尚无有效疫苗或特效药。感染者初步症状与感冒相似，包括发烧、头痛、肌肉酸痛及呕吐，随后可能出现头晕、嗜睡，严重者更会引发脑炎导致昏迷。当局呼吁前往疫区或栖息地附近的民众必须提高衞生意识。

尼泊尔加德满都机场亦响警号 实施旅客筛查

另外，尼泊尔也开始在加德满都机场和与印度接壤的其他陆路边境口岸，对入境人员进行筛查。