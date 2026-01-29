中澳关系｜中方警告澳洲勿强制收回达尔文港  将采应对措施影响两地合作

中澳关系再现暗涌。澳洲总理阿尔巴尼斯周三重申，有意收回租予中国企业的达尔文港，强调相关安排须符合澳洲国家利益。中国驻澳洲大使则警告，倘澳方强制收回港口，中方将采取措施回应，势必冲击双边投资与合作气氛。

阿尔巴尼斯周三访问东帝汶期间表示，政府将致力确保这个位于澳洲北部的重要港口「回到澳洲手中」。他透露，当局正就商业方案展开谈判，目标是在不损害国家利益下处理有关问题。

肖千强调，是否继续营运港口应由岚桥集团自行决定，若澳洲政府以行政手段强制收回，中国政府有责任保护本国企业合法权益。新华社

达尔文港口于2015年由中国岚桥集团（Landbridge）以约二十七亿港元签署为期99年的租约，但至2021年，当时的澳洲莫理森政府以国家安全为由，要求重新检视这份涉及中资的租赁合约。2023年，阿尔巴尼斯政府一度宣布，经过详细检讨，认为岚桥承租达尔文港99年的合约，「没有必要改变或取消」。此举被视为中澳关系回暖的标志。至去年大选期间，寻求连任的阿尔巴尼斯提出购回达尔文港，让此港口「掌握在澳洲人手中」。

中国驻澳洲大使肖千同日在坎培拉召开记者会回应，指出岚桥集团过去十年持续投入大量资金，港口近年才由亏转盈。他批评澳方在港口经营困难时引入外资，如今见到盈利便考虑收回，做法有违商业原则。

肖千强调，是否继续营运港口应由岚桥集团自行决定，若澳洲政府以行政手段强制收回，中国政府有责任保护本国企业合法权益，相关行动亦将影响中澳之间的投资、贸易及其他合作。

在北京，外交部亦作出回应，重申中方立场。外交部发言人郭嘉昆表示，中国企业是透过市场化方式取得达尔文港租约，其合法权益理应受到充分保障。

达尔文港地理位置敏感，为澳洲最北端的重要海事设施，邻近北领地的美军驻扎基地，具有战略意义。外界关注，事件会否再度为本已回暖的中澳关系投下变数。