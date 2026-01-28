日本时钟酒店隔音好？ 乐手分享租房练琴相获逾1200万次浏览

日本情侣入住爱情酒店（香港称：时钟酒店），相信是在情到浓时，享受浪漫时光。但一名低音大提琴乐手「りょーーちゃん」，却是把爱情酒店当成练习室，帖文引来超过1200万人次浏览。

帖文获超过1200万次浏览。X@ex_yoko

日本乐手分享租时钟酒店作练琴之用。X@ex_yoko

日本《宅宅新闻》（《NANA》）报道，该名乐手日前在X发文表示，自己要准备演奏会时灵机一动，认为爱情酒店有不错隔音，故特意租用入住。因为这样同时可不用花钱另找地方练习。

乐手入住时也向职员表明自己的情况，对方亦表示无问题，同意他可以在房间内练琴到凌晨2时。他在X分享带著乐器入住的照片，直言：「我还真没想到可以在爱情宾馆练习乐器啊。」