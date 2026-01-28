法国前议员香槟「加料」摇头丸 图性侵女同僚罪成囚4年

法国68岁的前参议员乔尔‧盖里奥（Joel Guerriau）被指在香槟落迷药，企图性侵另一名女议员。当地法院于周二（27日）裁定盖里奥罪名成立，对其判处入狱四年。



案件受害议员珊德琳‧祖素（Sandrine Josso）在判决后表示，裁决让她感到「极大的解脱」。盖里奥的律师团队已表明将会提出上诉。

受害人为被告庆祝当选

盖里奥本人形容这宗于2023年11月发生的事件为一场「意外」，称自己是个「白痴」。他坚决否认对受害人有任何性动机。事件曝光后，盖里奥已于去年10月辞去参议院职务。



在周一（26日）的庭审中，祖素忆述事发经过，自己当时是前往盖里奥的住所，为其庆祝他再次当选。当晚，祖素是盖里奥家中唯一的客人。

被告家中搜出摇头丸

祖素喝下盖里奥给她的香槟后，感觉味道奇怪，未几自己感到身体不适，心跳急剧加速。她随即离开并前往医院。毒理学报告显示，她的血液中含有高剂量的药物（MDMA，即摇头丸），警方亦在盖里奥住所发现摇头丸。



盖里奥曾辩解，他在庆祝会的前一天，将摇头丸粉末倒入了杯中，本想用来平息自己的恐慌症发作，但后来决定不服用，便将杯子放回橱柜。

检察官承认盖里奥没有犯罪前科，但他「确实对她下药，意图强暴她」。检察官反问，如果不是为了性侵，难道给她下药是「为了偷她的钱包？」