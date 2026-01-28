末日时钟被拨快︱85秒后到「午夜」 科学家：核国霸道、AI隐忧

世界再逼近末日？总部位于美国芝加哥的非营利组织原子科学家公报（Bulletin of the Atomic Scientists）的科学家，以俄中美等核武强权的强硬行径、大陆对台「威胁」等亚洲局势，以及对人工智能（AI）的忧虑等为由，将末日时钟（Doomsday Clock）往前拨快4秒，调到距午夜剩85秒，是史上最接近午夜的时刻。

4年来第3度调快

路透社报道，原子科学家公报于1947年、即二战后的冷战紧张局势中创立末日时钟，旨借此向全球示警人类距离毁灭世界有多近。这是过去4年来，科学家第3度将末日时钟朝午夜调快。



科学家对AI在缺乏监管下被纳入军事系统感到忧心，并警告AI可能被滥用来协助制造生物威胁，以及在全球散布假讯息的风险。



原子科学家公报主席暨执行长、核武政策专家贝尔（Alexandra Bell）点名全球危机，包括俄乌战争、美国与以色列轰炸伊朗，以及印度与巴基斯坦的边境冲突。她也提到亚洲持续的紧张局势，包括朝鲜半岛局势与大陆对台「威胁」，以及自美国总统特朗普12个月前重返白宫以来，西半球紧张局势日益升高。

亚洲局势持续紧张

美俄之间仅存的核武管制条约「新战略武器裁减条约」（New START）将于2月5日到期。俄罗斯总统普京（Vladimir Putin）去年9月提议，美俄双方可再延长一年，遵守条约规定的核弹头部署上限。特朗普尚未正式回应。



特朗普去年10月下令美军重启暂停超过30年的核武试验程序。除了北韩最近一次于2017年进行测试外，全球已超过1/4个世纪没有任何核武大国进行过核爆试验。