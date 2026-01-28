Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

南韩前第一夫人︱金建希受贿被判囚20个月 曾被偷拍收牧师赠Dior手袋最轰动

即时国际
更新时间：15:00 2026-01-28 HKT
发布时间：15:00 2026-01-28 HKT

南韩前第一夫人、前总统尹锡悦夫人金建希，涉及操纵股价、收受宗教团体奢华礼品，被控受贿等罪，今日下午一审宣判获刑1年8个月。

相关新闻：妨碍执行拘捕令等一审罪成 南韩前总统尹锡悦被判刑5年

据央视报道，金建希所涉案件包括德意志汽车公司股价操纵、高价名牌商品收受、总统办公室及官邸迁移介入、非法政治资金收受等，多项嫌疑涉嫌违反韩国《资本市场法》、《政治资金法》以及《特定犯罪加重处罚法》中关于「斡旋受贿」的条款，即利用自身所处位置以及影响力等接受请托间接受贿。

法院今日宣判的是金建希身负多项嫌疑中，首次一审判决。

相关新闻：论文抄袭｜尹锡悦妻金建希失硕士 连带博士学位遭撤销

首尔中央地方法院2025年8月12日签发对金建希的逮捕令，她随后一直处于被羁押状态。

南韩第一夫人金建希今年53岁，2012年嫁给尹锡悦。在尹锡悦选上总统之后，金建希获得南韩「最美第一夫人」称号。她的负面传闻不少，例如收受回扣、买通记者、整容、经历造假、论文抄袭等。

相关新闻：南韩戒严｜金建希疑似旧照流出惹热议 被指外貌大升级 她曾认一处动过刀

对于整容传闻，金建希曾公开承认动过眼部整形手术。不过，她未有提及其他部位也有动过刀。

2009年至2012年间，金建希涉嫌炒作BMW韩国代理商德意志汽车（Deutsch Motors）公司股价，从中获利，当时国会还通过「金建希特别检察法」，最后由尹锡悦出手行使否决权，才令金建希避过被调查。

相关新闻：金建希做明星？︱南韩第一夫人欲圆电影梦 被爆联络名导演：我想做主角

2023年11月，以Youtube为播送平台的南韩新闻频道《首尔之声》（Voice of Seoul）披露影片，内容是金建希2022年9月收下牧师赠与价值300万韩元（约港币1.76万元）Dior手袋的场面，偷拍镜头藏在牧师的手表。

2025年7月，金建希被证实硕士学位论文剽窃，继早前被淑明女子大学撤销硕士学位，博士学历也受牵连。南韩国民大学今天宣布，因金建希入学资格不符条件，博士学位宣告无效。
 

 
 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
00后小情侣获好心业主助上车 购葵涌低水屋苑2房 呎价1万有找 即睇单位内部
00后小情侣获好心业主助上车 购葵涌低水屋苑2房 呎价1万有找 即睇单位内部
楼市动向
20小时前
陈家珮逆线行车 建制人士发起联署要求辞职 促李慧琼「行使权力」︱Kelly Online
陈家珮逆线行车 建制人士发起联署要求辞职 促李慧琼「行使权力」︱Kelly Online
政情
2小时前
Dr. Kong厚底皮鞋Threads爆红！网民实测易衬又舒服：做个健康地雷妹！限时买1送1+满额即减
Dr. Kong厚底皮鞋Threads爆红！网民实测舒服唔刮脚 全线卖断货 官方：努力加单中！
生活百科
21小时前
持大额假支票换$100亿美元 西环银行职员报警拘4人
持大额假支票换$100亿美元 西环银行职员报警拘4人
突发
17小时前
04:13
星岛申诉王 | 1米长鳄龟被弃元朗鱼塘变「食鱼巨兽」 专家劝勿当宠物养：几乎无天敌！
申诉热话
7小时前
31岁男创业搞「流动厕所」 凌晨4点开工 年收入3300万 扬言AI无法取代生意
31岁男创业搞「流动厕所」 凌晨4点开工 年收入3300万 扬言AI无法取代生意
商业创科
23小时前
80年代处境剧台柱苦尽甘来 为养家糊口尝尽人间冷暖 四代同堂安享晚年：唔要长命百二岁
80年代处境剧台柱苦尽甘来 为养家糊口尝尽人间冷暖 四代同堂安享晚年：唔要长命百二岁
影视圈
6小时前
千人斩女网红 | 12小时「激战1057男」爆红 新挑战突延期：怕不能走路
千人斩女网红 | 12小时「激战1057男」爆红 新挑战突延期：怕不能走路
即时国际
21小时前
金价再破顶 大行睇6000美元 美汇急挫兼美军演习刺激 欧洲最大资管「弃美换金」
金价再破顶 大行睇6000美元 美汇急挫兼美军演习刺激 欧洲最大资管「弃美换金」
投资理财
4小时前
连锁点心店限时5折！$60/位食齐点心+炖汤+笼仔饭(沙田、荃湾都有分店)
连锁点心店限时5折！$60/位食齐点心+炖汤+笼仔饭(沙田、荃湾都有分店)
饮食
2026-01-27 12:28 HKT