南韩前第一夫人︱金建希受贿被判囚20个月 曾被偷拍收牧师赠Dior手袋最轰动

南韩前第一夫人、前总统尹锡悦夫人金建希，涉及操纵股价、收受宗教团体奢华礼品，被控受贿等罪，今日下午一审宣判获刑1年8个月。



据央视报道，金建希所涉案件包括德意志汽车公司股价操纵、高价名牌商品收受、总统办公室及官邸迁移介入、非法政治资金收受等，多项嫌疑涉嫌违反韩国《资本市场法》、《政治资金法》以及《特定犯罪加重处罚法》中关于「斡旋受贿」的条款，即利用自身所处位置以及影响力等接受请托间接受贿。

法院今日宣判的是金建希身负多项嫌疑中，首次一审判决。

首尔中央地方法院2025年8月12日签发对金建希的逮捕令，她随后一直处于被羁押状态。



南韩第一夫人金建希今年53岁，2012年嫁给尹锡悦。在尹锡悦选上总统之后，金建希获得南韩「最美第一夫人」称号。她的负面传闻不少，例如收受回扣、买通记者、整容、经历造假、论文抄袭等。

对于整容传闻，金建希曾公开承认动过眼部整形手术。不过，她未有提及其他部位也有动过刀。



2009年至2012年间，金建希涉嫌炒作BMW韩国代理商德意志汽车（Deutsch Motors）公司股价，从中获利，当时国会还通过「金建希特别检察法」，最后由尹锡悦出手行使否决权，才令金建希避过被调查。

2023年11月，以Youtube为播送平台的南韩新闻频道《首尔之声》（Voice of Seoul）披露影片，内容是金建希2022年9月收下牧师赠与价值300万韩元（约港币1.76万元）Dior手袋的场面，偷拍镜头藏在牧师的手表。

2025年7月，金建希被证实硕士学位论文剽窃，继早前被淑明女子大学撤销硕士学位，博士学历也受牵连。南韩国民大学今天宣布，因金建希入学资格不符条件，博士学位宣告无效。

