斯里兰卡游客疑一动作惹野象攻击 抬起扯脱观光车门猛撞 11岁童赤脚逃命

斯里兰卡发生惊险野生动物袭击事件。一批俄罗斯游客日前参加当地野生动物观光行程期间，因有人试图喂食野象，引发象群激烈反应，其中一头重约3吨的大象突然冲向载客观光小巴，猛烈摇晃车身，甚至一度将车轮抬离地面，吓得车上游客仓皇逃生，最终连车门亦被扯下，场面惊心动魄。

来自俄罗斯喀山市的女游客莉莉亚事后在网上分享惊险经历。她表示，事发时一行人正乘坐小巴近距离观赏野象，其间有一个家庭尝试喂食大象，未料触怒野象，酿成险象环生的事故。

网上流传的片段显示，大象走近车辆后突然发难，用力摇晃小巴，车身剧烈晃动，几乎翻侧。车上多名乘客慌忙下车逃生，其中包括一名11岁男童，在极度惊惶下赤脚逃生。其后，大象更将小巴车门扯下，直至现场管理人员开枪鸣示警告，野象才转身离去。

莉莉亚忆述时仍然心有余悸，形容事发前数分钟她仍在拍摄影片，原以为是一次温馨的旅游体验，却瞬间演变成混乱逃生。她说：「我们的孩子被迫赤脚在马路上逃跑，大象随时可以踩死人，实在太可怕了，孩子被吓坏了，这趟旅程我们一辈子都不会忘记。」

事件再度引起外界对野生动物旅游安全的关注。专家提醒，野生动物具高度危险性，游客切勿喂食或作出任何可能刺激动物的行为，以免引发不可预测的后果。