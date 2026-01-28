Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

斯里兰卡游客疑一动作惹野象攻击 抬起扯脱观光车门猛撞 11岁童赤脚逃命

即时国际
更新时间：09:19 2026-01-28 HKT
发布时间：09:19 2026-01-28 HKT

斯里兰卡发生惊险野生动物袭击事件。一批俄罗斯游客日前参加当地野生动物观光行程期间，因有人试图喂食野象，引发象群激烈反应，其中一头重约3吨的大象突然冲向载客观光小巴，猛烈摇晃车身，甚至一度将车轮抬离地面，吓得车上游客仓皇逃生，最终连车门亦被扯下，场面惊心动魄。

来自俄罗斯喀山市的女游客莉莉亚事后在网上分享惊险经历。她表示，事发时一行人正乘坐小巴近距离观赏野象，其间有一个家庭尝试喂食大象，未料触怒野象，酿成险象环生的事故。

网上流传的片段显示，大象走近车辆后突然发难，用力摇晃小巴，车身剧烈晃动，几乎翻侧。车上多名乘客慌忙下车逃生，其中包括一名11岁男童，在极度惊惶下赤脚逃生。其后，大象更将小巴车门扯下，直至现场管理人员开枪鸣示警告，野象才转身离去。

莉莉亚忆述时仍然心有余悸，形容事发前数分钟她仍在拍摄影片，原以为是一次温馨的旅游体验，却瞬间演变成混乱逃生。她说：「我们的孩子被迫赤脚在马路上逃跑，大象随时可以踩死人，实在太可怕了，孩子被吓坏了，这趟旅程我们一辈子都不会忘记。」

事件再度引起外界对野生动物旅游安全的关注。专家提醒，野生动物具高度危险性，游客切勿喂食或作出任何可能刺激动物的行为，以免引发不可预测的后果。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
千人斩女网红 | 12小时「激战1057男」爆红 新挑战突延期：怕不能走路
千人斩女网红 | 12小时「激战1057男」爆红 新挑战突延期：怕不能走路
即时国际
15小时前
曾志伟爱将北上发展变「大亨」 旗下有200位艺人每月支出百万 女儿识唔到朋友决回港定居
曾志伟爱将北上发展变「大亨」 旗下有200位艺人每月支出百万 女儿识唔到朋友决回港定居
影视圈
2026-01-26 10:00 HKT
天气寒冷｜天文台料周五风势颇大湿度90% 体感温度或更低 2.1低见14°C
00:26
天气寒冷｜天文台料周五风势颇大湿度90% 体感温度或更低 2.1低见14°C
社会
20小时前
黄金赌局爆煲｜深圳水贝珠宝商疑「老佬」涉款百亿 受害人全家损失逾¥500万︱有片
00:42
黄金赌局爆煲｜深圳水贝珠宝商疑「走佬」涉款百亿 受害人全家损失逾¥500万︱有片
即时中国
13小时前
00后小情侣获好心业主助上车 购葵涌低水屋苑2房 呎价1万有找 即睇单位内部
00后小情侣获好心业主助上车 购葵涌低水屋苑2房 呎价1万有找 即睇单位内部
楼市动向
14小时前
31岁男创业搞「流动厕所」 凌晨4点开工 年收入3300万 扬言AI无法取代生意
31岁男创业搞「流动厕所」 凌晨4点开工 年收入3300万 扬言AI无法取代生意
商业创科
17小时前
东张西望丨「攞命邻居」失控实录 手持铁锤狂扑大闸木门 女户主崩溃尖叫：原来租客系最恶
东张西望丨「攞命邻居」失控实录 手持铁锤狂扑大闸木门 女户主崩溃尖叫：原来租客系最恶
影视圈
12小时前
《爱回家》「多仔公」男星暗示离巢？跟训练班同学周嘉洛成就距离大 转做生意猪笼入水
《爱回家》「多仔公」男星暗示离巢？跟训练班同学周嘉洛成就距离大 转做生意猪笼入水
影视圈
12小时前
连锁点心店限时5折！$60/位食齐点心+炖汤+笼仔饭(沙田、荃湾都有分店)
连锁点心店限时5折！$60/位食齐点心+炖汤+笼仔饭(沙田、荃湾都有分店)
饮食
20小时前
「情迷周润发」金像影后面容大变  76岁庆生面色惨白难以认出  曾丧夫为事业甘愿堕胎
「情迷周润发」金像影后面容大变  76岁庆生面色惨白难以认出  曾丧夫为事业甘愿堕胎
影视圈
2026-01-27 09:00 HKT