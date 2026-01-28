美国极寒风暴袭境达-29度 意大利面、厕纸凌空悬挂片疯传

美国近日遭遇猛烈冬季风暴「芬恩」（Fern）侵袭，严寒天气由中西部席卷南方及东北地区，多地气温急跌至历史罕见水平。截至1月25日，风暴已造成至少7人死亡，超过80万户家庭及企业停电，全国交通大受影响，接近一半州份宣布进入紧急状态。

「芬恩」横扫多州最少7死 逾80万户停电

在极端低温下，一段「意大利面实验」意外成为网络热话。前明尼阿波利斯KMSP电视台气象主播珍妮佛麦德梅（Jennifer McDermed），日前在社交平台X分享她于寒流期间进行的简单实验，引起广泛关注。她将一盘意大利面连同叉子放置户外，在气温降至摄氏零下29度、体感温度低至零下43度的清晨，面条于短时间内完全结冰，叉子悬在半空、凝固不动，画面犹如时间被冻结。

麦德梅在帖文中写道：「当然要来个意大利面实验。」相关照片及影片迅速在网上疯传，点阅次数超越950万。有网民留言表示计划自行尝试，亦有人实测后证实，在密西根州将意大利面放在户外约20分钟，已能完全冻结成型。

她其后再发文强调实验「百分之百真实」，并笑言意大利面仍放在自家阳台，邀请网友「来试吃」。虽然麦德梅近期已暂离KMSP电视台、搬到加州居住，但仍持续透过社交平台分享极端天气的观察与安全提醒。

另外，有人进行类似麦德梅的物件凝结实验，先用衣架和梯子架起厕纸，然后向厕纸喷水，很快厕纸便凝固定型，当卸去衣架和梯子后，一卷厕纸在纸条支撑下，稳稳地凌空竖立在地面之上。

气象部门指出，这波冬季风暴影响范围广泛，由德州一路延伸至东北新英格兰地区，估计超过1.4亿人受影响。多地学校停课、道路封闭，甚至原订1月26日晚间举行的参议院投票亦被迫延期。德州、路易斯安那州及田纳西州等南方州份，气温较往年同期低出15至20度，对当地居民而言极为罕见。

专家呼吁民众避免非必要外出，加强保暖并准备应急物资，预料严寒天气及暴雪情况，需待1月26日后才会逐步缓和。