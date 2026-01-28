Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

有片｜巴西民众两中集会撑博尔索纳罗 突天降巨型闪电致89伤

即时国际
更新时间：02:17 2026-01-28 HKT
发布时间：02:17 2026-01-28 HKT

巴西前总统博尔索纳罗因策划政变未遂罪成，被判监27年，其支持者上周六（1月25日）在首都巴西利亚冒雨集会声援，期间突遭雷击，造成至少89人受伤，事件震动全国。

是次集会由国会议员费瑞拉（Nikolas Ferreira）发起，数以千计示威者聚集在市中心，高呼口号，要求当局为博尔索纳罗提供「特赦」。集会期间天气恶劣，雷雨交加，民众撑着雨伞、身穿雨衣，未料上空突现猛烈雷电，击中人群附近，引发恐慌。

网上流传多段现场片段显示，雷电划破天际，伴随巨大轰鸣声，部分示威者当场被吓至呆立不动，亦有人应声倒地，周边群众急忙上前搀扶。另一段影片则拍到，原本此起彼落的口号声，瞬间被雷声「腰斩」，白光直劈地面，场面惊心动魄。

博尔索纳罗于2022年大选中败予现任总统卢拉后，被控策划推翻选举结果。巴西最高法院去年11月作出历史性裁决，裁定其政变未遂罪名成立，并指他曾涉计划暗杀卢拉等政要。博尔索纳罗现正被关押于巴西利亚的帕普达监狱。

当局表示，雷击事故伤者多为轻伤，已送院治理，未有死亡报告。事件亦引发外界关注大型集会在恶劣天气下的安全风险。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
日出康城领都装充电桩惹业主不满 收授权票遭恶煞骚扰 重案组拘5人包括15岁少年
日出康城领都装充电桩惹业主不满 收授权票遭恶煞骚扰 重案组拘5人包括15岁少年
突发
5小时前
天气寒冷｜天文台料周五风势颇大湿度90% 体感温度或更低 2.1低见14°C
00:26
天气寒冷｜天文台料周五风势颇大湿度90% 体感温度或更低 2.1低见14°C
社会
14小时前
31岁男创业搞「流动厕所」 凌晨4点开工 年收入3300万 扬言AI无法取代生意
31岁男创业搞「流动厕所」 凌晨4点开工 年收入3300万 扬言AI无法取代生意
商业创科
11小时前
东张西望丨「攞命邻居」失控实录 手持铁锤狂扑大闸木门 女户主崩溃尖叫：原来租客系最恶
东张西望丨「攞命邻居」失控实录 手持铁锤狂扑大闸木门 女户主崩溃尖叫：原来租客系最恶
影视圈
6小时前
千人斩女网红 | 12小时「激战1057男」爆红 新挑战突延期：怕不能走路
千人斩女网红 | 12小时「激战1057男」爆红 新挑战突延期：怕不能走路
即时国际
9小时前
连锁点心店限时5折！$60/位食齐点心+炖汤+笼仔饭(沙田、荃湾都有分店)
连锁点心店限时5折！$60/位食齐点心+炖汤+笼仔饭(沙田、荃湾都有分店)
饮食
14小时前
《爱回家》「多仔公」男星暗示离巢？跟训练班同学周嘉洛成就距离大 转做生意猪笼入水
《爱回家》「多仔公」男星暗示离巢？跟训练班同学周嘉洛成就距离大 转做生意猪笼入水
影视圈
6小时前
六合彩｜连续两期无人中 头奖一注独中赢1900万 即睇50最旺号码！
六合彩︱1900万头奖结果出炉 入嚟对冧把！
社会
5小时前
持大额假支票换$100亿美元 西环银行职员报警拘4人
持大额假支票换$100亿美元 西环银行职员报警拘4人
突发
5小时前
01:37
撞车党｜警审视30宗涉新型碰瓷党个案 最高索偿金额达$80万 暂无人被捕
突发
6小时前