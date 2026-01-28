党友警告关税推高物价恐中期选举遭「血洗」 特朗普激动爆粗回呛

英国《卫报》引述美媒Axios披露的一段秘密录音显示，美国共和党内部因关税政策与选举前景出现明显裂痕。德州共和党参议员泰德．克鲁兹（Ted Cruz）私下警告党友、美国总统特朗普，若物价持续上升、民众退休帐户缩水，共和党在2026年11月中期选举恐遭遇「血洗」，惟特朗普对此不满，据称当场以粗口回呛。

白宫未回应 阵营急降温

这些录音总长近10分钟，由一位共和党消息人士提供给Axios。录音显示，克鲁兹在与金主的闭门会议上转述，他曾在一次与特朗普的通话中，要求撤回关税政策，直言若到选举前民众401(k)退休帐户下跌三成、超市物价上涨一至两成，共和党将在中期选举中惨败，继而失去国会两院控制权，白宫亦可能陷入连番弹劾风暴，「接下来的两年里，你每周都会面临弹劾」。

据克鲁兹说，特朗普听后情绪激动，大叫大嚷，并爆粗斥责克鲁兹：「去你的，泰德！」（Fxxk you, Ted！）该次通话一直持续至深夜，火药味浓烈。

录音亦揭示，克鲁兹在多次私下场合猛烈抨击副总统万斯，指其与保守派名嘴卡尔森（Tucker Carlson）沆瀣一气，形容万斯是卡尔森的「门徒」，认为两人推动的反干预外交取向，正影响政府决策，包括反对与印度达成贸易协议。他更揶揄特朗普将关税推出日称为「解放日」，称这种说法在其团队内「绝不会使用」，他听到谁用此词就炒谁。

报道指，相关录音于2025年初及年中录下，内容反映克鲁兹正以传统自由贸易、较为鹰派的共和党路线自我定位，为未来政治布局铺路。

对于录音曝光，克鲁兹发言人强调，克鲁兹仍是特朗普在参议院最坚定的盟友，私下争论属于政策分歧，并非对总统不忠；卡尔森则否认曾左右人事安排。至于特朗普与万斯方面，暂未就事件作出回应。