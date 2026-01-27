高市提「台湾有事」要配合美军营救日美公民 中国外交部：再暴露右翼势力挑动对立

日本首相高市早苗去年受访提出「台湾有事」论，即时让中日关系陷入冰点。她周一（26日）接受电视台访问，又提出假设台湾发生危机，美国军队在撤离日美两国公民的联合行动中遭受攻击，日本若无所作为，这会威胁到日本与美国至关重要的安全同盟。

外交部发言人郭嘉昆今日（27日）在例行记者会上说，无论在历史上、法律上，日方都没有任何资格对中国台湾置喙。

外交部：日本借机推进「再军事化」

郭嘉昆说，日方有关言论再次暴露日本右翼势力挑动对立、制造事端，借机推进「再军事化」，挑战战后国际秩序的野心，这已经对地区和平稳定和中日关系政治基础构成严重威胁，国际社会必须高度警惕、坚决抵制。

郭嘉昆表示，日本曾对台湾殖民统治长达半个世纪，犯下罄竹难书的罪行，对中国人民负有严重历史罪责。「我们再次敦促日方恪守中日四个政治文件精神和所作政治承诺，切实反思纠错，停止在台湾问题上的操弄和妄动。」

高市：只顾自己逃走会令日美同盟瓦解

高市周一于朝日电视台（TV Asahi）的节目中，谈到展开联合行动撤离在台日本国民的可能性，「如果美军遭受攻击时，日本无所作为只顾自己逃走，那么日美同盟将会瓦解」。



高市说道：「如果发生紧急事态，我们需要前往营救在台湾的日本和美国公民。」她还提到：「我们会综合判断当地发生的事态，并在现行法律范围内做出应对。」

