美失智翁忘了已婚39年 再次向妻求婚 护理中心助圆梦

更新时间：14:22 2026-01-27 HKT
发布时间：14:22 2026-01-27 HKT

美国77岁老翁奥赖利（Michael O’Reilley）患有阿兹海默症，说话不连贯，时而忘了78岁妻子琳达（Linda Feldman）的名字，甚至不记得已婚而向她求婚。为避免加深他的认知混乱，琳达没有提39年的婚姻，而是点头答应，护理中心也默默配合，花了数周举办婚礼。琳达在周一（26日）刊出的《华盛顿邮报》报道中说，人生会遇到各种危机，而这是一个关于爱如何克服考验的故事。

琳达的丈夫奥赖利因阿兹海默症而住进加州护理中心，琳达来看丈夫时，丈夫有时根本认不得眼前的人是自己的妻子。

护理中心花了数周筹办婚礼。FB/TheIvyBerkeley
结婚蛋糕十分别致。FB/TheIvyBerkeley
1987年第一次举行婚礼

去年11月，琳达探望丈夫时，奥赖利一把将她拉近，看著她，问了一个约40年前就问过的问题：「你愿意嫁给我吗？」琳达答应求婚。护理中心工作人员知道后，主动提出帮忙筹办婚礼。

本月10日，两人举行第2次婚礼。华邮指出，仪式温馨私密，只有亲友及照护人员出席。

两人1979年认识，都担任公设辩护人。一开始，奥赖利是琳达的导师和朋友，因为当时他们2人是已婚身份。几年后，两人都离婚了。

两人其后交往数年，之后再婚，1987年举行小型婚礼，一切从简。两人带著各自的孩子组成家庭，奥赖利有2个女儿，分别为43岁与46岁，琳达则有一个45岁的儿子。

7年前确诊阿兹海默症

婚后两人游历四方，足迹遍及中国、波兰、西班牙、法国、智利、以色列、土耳其、墨西哥和阿根廷等地，并共同抚养子女。琳达对华邮说：「我们对很多相似的话题都感兴趣，什么都能聊。」

但好景不常，奥赖利7年前碓诊阿兹海默症。相较于许多阿兹海默症患者根本认不出另一半，甚至对配偶充满怒气。琳达说：「我一进门，他通常就会笑」。奥赖利总是抱著她、亲她、把手搭在她肩上说爱。

她说：「我真的很幸运，这让我能撑过一切。」

护理中心助办第2次婚礼

去年11月奥赖利向她求婚后，琳达没有告诉他其实他们早已结婚，因为那可能造成混乱。她询问照护机构是否能借用一间小房间举办婚礼，没想到对方主动提议筹办一场完整的活动，员工们花了数周筹备典礼与婚宴，包含花艺、气球、投影片及双层蛋糕，还展示当年的婚礼相簿。

婚宴结束后，照护人员带奥赖利回照护中心。琳达感叹就像童话故事结束了，但她对华邮表示，这份爱与喜悦会长留心中。这是一个给正在经历困境的人带来希望的故事，爱能跨越最难的障碍。

