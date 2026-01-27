BTS演唱会 | 墨西哥门票秒杀 惊动总统致函李在明 要求加场

南韩男团防弹少年团（BTS）即将展开世界巡回演唱会，预计5月在墨西哥城举行3场演唱会，15万张门票上周末开卖，吸引近100万年轻人抢购，结果短短几分钟内便销售一空，令众多粉丝失望。墨西哥女总统辛鲍姆为此向南韩总统李在明发出外交信函，希望对方协助在墨西哥安排更多BTS演唱会场次。不只墨西哥，北美与欧洲场次门票亦已全数售罄。

BTS睽违3年推出全新专辑《ARIRANG》，预计3月正式发行，并于4月9日在南韩高阳市展开世界巡回演唱会，预计造访34座城市。这个全球顶尖男团自2022年起因成员服兵役而暂停活动，复出消息一出，立刻在全球掀起抢票热潮。

BTS预计5月在墨西哥城举行3场演唱会。路透社

BTS在墨西哥掀起热潮。法新社

墨西哥女总统辛鲍姆要求南韩方面加场。路透社

辛鲍姆要求李在明介入，令BTS演唱会在墨西哥加场。美联社

100万人抢购15万张门票

墨西哥是K-pop最大粉丝基地之一，反应格外热烈。但BTS目前仅规划5月7日至10日在墨西哥城GNP Seguros体育馆举办3场演唱会。

对于众多粉丝的失望之情，辛鲍姆感同身受，她曾询问主办单位能是否能再加场，却得到否定的答复。

她在周一（26日）例行记者会上表示，已经向李在明发出外交信函，寻求举办更多BTS演唱会。

她说：「所有人都想去看BTS演唱会，大约100万名年轻人想要购票，却只有15万张门票可供销售。」

黄牛党肆虐 票价炒至逾4万元

此外，黄牛乱象也引发消费争议。BTS演唱会门票的官方售价从1800披索至17800披索（约809元至8000港元）不等，但在转售平台上价格竟飙涨至1.13万至9.21万披索（约5080至4.14万港元）。

墨西哥消费者保护机构已对负责销售门票的Ticketmaster展开调查，并针对转售平台StubHub和Viagogo的「滥用与不诚实行为」进行处分。该机构表示，将协助制定新规范，在门票开卖前就先确立价格与座位资讯，避免类似争议重演。