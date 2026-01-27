BTS演唱会 | 墨西哥门票秒杀 惊动总统致函李在明 要求加场
更新时间：13:02 2026-01-27 HKT
发布时间：13:02 2026-01-27 HKT
发布时间：13:02 2026-01-27 HKT
南韩男团防弹少年团（BTS）即将展开世界巡回演唱会，预计5月在墨西哥城举行3场演唱会，15万张门票上周末开卖，吸引近100万年轻人抢购，结果短短几分钟内便销售一空，令众多粉丝失望。墨西哥女总统辛鲍姆为此向南韩总统李在明发出外交信函，希望对方协助在墨西哥安排更多BTS演唱会场次。不只墨西哥，北美与欧洲场次门票亦已全数售罄。
BTS睽违3年推出全新专辑《ARIRANG》，预计3月正式发行，并于4月9日在南韩高阳市展开世界巡回演唱会，预计造访34座城市。这个全球顶尖男团自2022年起因成员服兵役而暂停活动，复出消息一出，立刻在全球掀起抢票热潮。
100万人抢购15万张门票
墨西哥是K-pop最大粉丝基地之一，反应格外热烈。但BTS目前仅规划5月7日至10日在墨西哥城GNP Seguros体育馆举办3场演唱会。
对于众多粉丝的失望之情，辛鲍姆感同身受，她曾询问主办单位能是否能再加场，却得到否定的答复。
她在周一（26日）例行记者会上表示，已经向李在明发出外交信函，寻求举办更多BTS演唱会。
她说：「所有人都想去看BTS演唱会，大约100万名年轻人想要购票，却只有15万张门票可供销售。」
黄牛党肆虐 票价炒至逾4万元
此外，黄牛乱象也引发消费争议。BTS演唱会门票的官方售价从1800披索至17800披索（约809元至8000港元）不等，但在转售平台上价格竟飙涨至1.13万至9.21万披索（约5080至4.14万港元）。
墨西哥消费者保护机构已对负责销售门票的Ticketmaster展开调查，并针对转售平台StubHub和Viagogo的「滥用与不诚实行为」进行处分。该机构表示，将协助制定新规范，在门票开卖前就先确立价格与座位资讯，避免类似争议重演。
最Hit
曾国衞被免去政制及内地事务局局长职务
4小时前
曾志伟爱将北上发展变「大亨」 旗下有200位艺人每月支出百万 女儿识唔到朋友决回港定居
2026-01-26 10:00 HKT
前TVB绿叶王镜头前失控洒泪 忆述辞职遭前无线高层斥冲动 曾被指「为钱回巢」：怕失表演热诚
2026-01-25 09:00 HKT
长者饼店优惠2026｜7大连锁店乐悠咭/长者咭折扣 面包、蛋糕、传统礼饼低至9折 美心西饼/A-1 Bakery/圣安娜
2026-01-25 10:00 HKT
男子腹泻一年照大肠镜揭「元凶」是保温杯 6种饮品不宜盛载/只用清水冲洗大错特错
2026-01-26 12:57 HKT