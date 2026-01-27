明州2公民遭射杀惹公愤 部分联邦执法人员周二起撤离

美国移民执法人员在明尼苏达州明尼阿波利斯市执法时开枪，造成2名公民死亡，引起公愤，令特朗普政府开始承受压力。市长弗雷在与总统特朗普通话后表示，部分联邦执法人员从周二开始离开明尼阿波利斯市。据报道，执法引起争议的边境巡逻队指挥官博维诺（Gregory Bovino）是预计离开的联邦执法人员之一，传闻会被调回加州先前的岗位。

边境执法人员24日在明市击毙37岁男护士普雷蒂（Alex Pretti），有关他当时拿著手机并非拿枪的画面在网上疯传，抗议声浪更为激烈。而前总统克林顿及奥巴马都发声谴责，甚至特朗普的共和党内部也出现批评声浪，白宫正忙于应对这一切。

部分联邦执法人员会撤离明尼阿波利斯市。路透社

联邦移民执法人员射杀示威者引起公愤。路透社

移民执法人员在明尼苏达州明尼阿波利斯市执法时开枪，造成2名公民死亡，引起公愤。路透社

边境巡逻队指挥官博维诺（中），据报是预计离开的联邦执法人员之一。路透社

特朗普：边境沙皇将赴明尼阿波利斯

特朗普表示，边境安全负责人霍曼将前往明尼阿波利斯，负责移民和海关执法局（ICE）的行动，直接向总统报告。此事似乎显示，特朗普政府已开始承受政治压力。

根据近期民调，多数美国民众不满ICE人员采取强硬手法。

特朗普说，他与明尼苏达州州长汏尔兹有一段「非常愉快」的谈话。 沃尔兹为民主党人，过去多次遭特朗普指控贪腐，而这次特朗普对他的语气已明显转变。

市长：总统同意目前状况不能再继续

特朗普又说，他也致电明尼阿波利斯市长弗雷。

弗雷在社交平台贴文说：「总统同意目前的状况不能再继续下去了」。

民主党籍的弗雷续称：「部分联邦执法人员将从周二起开始撤离此地，而我将继续争取，让其他参与打击移民任务的联邦人员也一起离开。」

传边境巡逻队指挥官被调回加州

据报道，边境巡逻队指挥官博维诺是预计离开的联邦人员之一。博维诺本月大部分时间都在明尼阿波利斯，有人看到他穿著军装，与居民对峙，甚至一度向抗议者投掷烟雾弹。

《大西洋月刊》报道，博维诺已被免去边境巡逻队指挥官职务，并被调回加州先前的岗位。

但国土安全部助理部长麦克劳克林在X上发文称：「博维诺并未被解除职务。」



